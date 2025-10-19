Forbidden Fruit, il colpo di scena della stagione: chi sono i genitori di Erim

Ufficialmente il piccolo Erim è il figlio di Ender e Halit. Ragazzo sensibile, educato e intelligente, il ragazzino patisce enormemente i conflitti e le continue rotture tra i genitori, per non parlare della varie “matrigne” che si avvicendano nella vita del padre, contribuendo spesso e volentieri a aumentare il suo disagio.

Profondamente legato a Halit e a Ender, Erim soffre per il clima di manipolazione e rivalità che regna nel clan Argun. Come se non bastasse, nelle prossime puntate anche la reale identità di uno dei suoi genitori comincerà a traballare non poco. Così si andrà ad aggiungere ulteriore incertezza a una situazione sempre a rischio di esplodere.

Forbidden Fruit, spoiler drammatico: chi sono i veri genitori di Erim?

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit in onda tra qualche settimana su Canale 5 preannunciano il ritorno di Kaya a Istanbul per lavorare nell’azienda di proprietà di Halit. L’ex compagno di Ender comincerà a sospettare che Erim possa essere suo figlio. Tulin infatti lo metterà al corrente del fatto che Ender lo ha dato alla luce pochi mesi dopo la fine della loro storia.

Kaya tornerà a Istanbul per assumere il ruolo di Ceo nell’azienda Argun, su preciso invito di Halit. Durante il viaggio in aereo conoscerà Erim, a sua volta diretto a Istanbul dopo un breve periodo passato a Londra. Tra i due scatterà una istintiva complicità. Nel frattempo il ritorno di Kaya turberà non poco Ender. La donna sa bene di non aver mai raccontato all’ex marito della relazione avuta con il suo nuovo collaboratore prima del matrimonio.

Ender inizierà a fare terra bruciata intorno a Kaya, approfittando delle sue quote nell’azienda di Halit. L’uomo, indispettito da questo comportamento, chiederà a Halit di tenere a freno la sua ex. Ender mostrerà una strana gelosia quando noterà che altre donne ronzano intorno a Kaya. A quel punto Tulin gli farà notare che Ender è convolata a nozze con Halit poco dopo la sua partenza. E che ha partorito Erim giusto un anno dopo.

Kaya inizierà a chiedersi se Erim non possa essere figlio suo, non di Halit. Un’ipotesi che non verrà subito scartata anche alla luce del feeling che si è “attivato” fin dal primo istante durante il viaggio in aereo di ritorno in Turchia. Ma come stanno le cose? Davvero Ender può aver fatto credere a Halit che Erim fosse figlio suo?

Non è un mistero che l’ex moglie del ricco uomo d’affari abbia sempre mostrato una spiccata tendenza a manipolare gli uomini di potere per mantenere – o accrescere – la propria posizione sociale. La possibilità che Erim sia davvero il frutto della sua precedente relazione con Kaya, il tutto alle spalle di Halit, potrebbe rappresentare un colpo di scena destinato a mutare dinamiche e traiettorie della dizi di Canale 5.