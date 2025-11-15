Forbidden Fruit, grandi cambiamenti: rivoluzione per due personaggi. Cosa cambia nelle prossime stagioni

Le anticipazioni della prossima stagione di Forbidden Fruit annunciano sorprese per il pubblico: per due personaggi, in arrivo, ci sono grandi cambiamenti.

Gli intrighi, l’amore, la voglia di rivalsa e di un futuro migliore, anche a costo di fare del male agli altri, sono gli ingredienti principali di Forbidden Fruit che, dopo il fortunato debutto estivo, continua ad essere trasmesso da canale 5 ogni giorno. Nelle puntate attualmente in onda, Alihan, dopo aver scoperto la verità sul passato della madre e sul suo amante, si è riconciliato con Halit chiedendo ufficialmente il divorzio ad Ender che, però, non cederà così facilmente, nella speranza di riconquistare Zeynep.

Yildiz, invece, continua ad essere gelosa di Kemal, ormai felicemente sposato con Zehra che ha finalmente trovato la propria serenità accanto all’ex marito dell’attuale moglie del padre. Le sorprese, tuttavia, non sono ancora finite e, nella prossima stagione, due personaggi subiranno cambiamenti importanti.

Forbidden Fruit: i personaggi che cambiano volto nelle prossime stagioni

La trama di Forbidden Fruit, anche nelle prossime stagioni, si concentrerà ancora sulla vita di Zeynep e Yildiz, profondamente diverse tra loro e sul rapporto che hanno rispettivamente con Alihan, l’uomo che ama e con Halit, l’uomo che ha sposato per motivi economici. Tuttavia, i fan della soap opera turca, saranno stupiti anche dall’arrivo di nuovi attori.

Esattamente come accaduto nel corso degli anni a Beautiful dove alcuni personaggi, come Thomas, Hope o, in passato Thorne, sono stati interpretati da attori diversi, anche in Forbidden Fruit alcuni personaggi cambieranno volto. Dopo Hakan che, nella seconda stagione, è interpretato da Ahmet Kayakesen che ha sostituito Sinan Eroğlu, due dei tre figli di Halit cambieranno definitivamente volto.

Il primo cambiamento riguarda Lila, la figlia nata dal matrimonio tra Halit e Zerrin Taşdemir, la sorella di Alihan. Finora, la secondogenita di Halit è stata interpretata da Ayşegül Çınar, ma nella prossima stagione che prenderà il via da un attentato che metterà in pericolo Ender, avrà il volto di Buçe Buse Kahraman.

Il secondo figlio di Halit che cambierà nome è Emir, l’unico figlio maschio dell’imprenditore, nato dal matrimonio con Ender. Emir che, nelle prossime stagioni sarà atteso da un importante cambiamento che lo porterà a Londra dove continuerà a studiare, non sarà più interpretato da İlber Uygar Kaboğlu. Il nuovo attore, tuttavia, presterà il volto ad Emir sono per 11 puntate, prima dell’addio definitivo del personaggio.

I colpi di scena, per la soap opera turca, non sono ancora finiti e faranno compagnia al pubblico di canale 5 ancora per diverso tempo.