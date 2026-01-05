Forbidden Fruit, Erim muore? Cosa succederà

Intrighi pianificati all’ombra di qualche alcova o nelle stanze degli affari, sottili giochi psicologici, veleni verbali. Tutte realtà all’ordine del giorno in una soap sofisticata, di “lusso”, come Forbidden Fruit. Talvolta però a sibilare non saranno soltanto le parole ma proiettili veri, pronti a imprimersi come schegge rabbiose nella carne dei protagonisti.

In questo caso a farne le spese sarà il più innocente di tutti: il piccolo Erim. Gli episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit assisteranno infatti al grave ferimento del figlio di Halit e Ender, che finirà in un letto d’ospedale a lottare tra la vita e le morte. Riuscirà a sopravvivere o la famiglia Argun sarà funestata da una terribile tragedia?

Forbidden Fruit 2, anticipazioni: Erim perde la vita?

Le anticipazioni degli episodi di Forbidden Fruit 2 in onda dal 5 al 10 gennaio 2026 rivelano che Halit rischierà di perdere suo figlio Erim a causa del suocero Mustafa, uscito di recente di prigione dopo aver scontato una condanna a vent’anni di carcere per un omicidio. Arrivato a Istanbul per chiedere aiuto economico ai familiari, Mustafa ha costretto l’ex moglie Asuman a rivelargli dove vive loro figlia Yildiz.

A quel punto l’ex galeotto ha cercato invano di convincere Halit a concedergli un prestito. Incassato il rifiuto dell’imprenditore, l’uomo è passato a batter cassa presso Yildiz, che l’ha cacciato via ordinandogli di non avvicinarsi né a lei né a Zeynep. Mustafa allora è tornato alla carica con Asuman, minacciando di rivelare a Zeynep e Yildiz di essere sorellastre.

Alla fine le due giovani verranno a sapere di condividere soltanto la madre, non il padre. Mustafa infatti si rivelerà come il padre biologico solo di una delle due: Yildiz. Successivamente, assillato dai debitori, l’uomo tenterà la carta della disperazione. Così Mustafa farà irruzione a villa Argun e Erim verrà ferito accidentalmente da un proiettile partito dalla sua pistola.

Il piccolo verrà subito ricoverato in ospedale, dove sarà sottoposto a un intervento d’urgenza. Erim dovrà lottare tra la vita e la morte. Alla fine riuscirà a cavarsela. Ma una volta dimesso dai medici si rifiuterà di tornare a vivere con suo padre e si trasferirà a casa della madre Ender.

Nel frattempo entrerà in crisi il matrimonio di Yildiz. Spazio anche al riavvicinamento tra Caner e Zehra. I due avevano deciso di rimanere amici dopo essersi lasciati andare a causa di qualche bicchiere di troppo bevuto durante le nozze tra Alihan e Zeynep.

Ender invece passerà una serata con il suo ex Kaya. Zeynep sarà pronta a offrire un lavoro a Hazal, ignara del fatto che in passato ha avuto una relazione sentimentale con Alihan. Infine Halit comunicherà a Yildiz di voler divorziare da lei. Argun giustificherà la separazione con la volontà di rimanere a casa dell’ex moglie Ender per stare vicino al figlio Erim.