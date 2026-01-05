Forbidden Fruit, Erim muore? Cosa succederà
Pessime notizie per il piccolo di casa Argun, che se la vedrà particolarmente brutta nelle prossime puntate. Erim perderà la vita?
Intrighi pianificati all’ombra di qualche alcova o nelle stanze degli affari, sottili giochi psicologici, veleni verbali. Tutte realtà all’ordine del giorno in una soap sofisticata, di “lusso”, come Forbidden Fruit. Talvolta però a sibilare non saranno soltanto le parole ma proiettili veri, pronti a imprimersi come schegge rabbiose nella carne dei protagonisti.
In questo caso a farne le spese sarà il più innocente di tutti: il piccolo Erim. Gli episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit assisteranno infatti al grave ferimento del figlio di Halit e Ender, che finirà in un letto d’ospedale a lottare tra la vita e le morte. Riuscirà a sopravvivere o la famiglia Argun sarà funestata da una terribile tragedia?
Forbidden Fruit 2, anticipazioni: Erim perde la vita?
Le anticipazioni degli episodi di Forbidden Fruit 2 in onda dal 5 al 10 gennaio 2026 rivelano che Halit rischierà di perdere suo figlio Erim a causa del suocero Mustafa, uscito di recente di prigione dopo aver scontato una condanna a vent’anni di carcere per un omicidio. Arrivato a Istanbul per chiedere aiuto economico ai familiari, Mustafa ha costretto l’ex moglie Asuman a rivelargli dove vive loro figlia Yildiz.
A quel punto l’ex galeotto ha cercato invano di convincere Halit a concedergli un prestito. Incassato il rifiuto dell’imprenditore, l’uomo è passato a batter cassa presso Yildiz, che l’ha cacciato via ordinandogli di non avvicinarsi né a lei né a Zeynep. Mustafa allora è tornato alla carica con Asuman, minacciando di rivelare a Zeynep e Yildiz di essere sorellastre.
Alla fine le due giovani verranno a sapere di condividere soltanto la madre, non il padre. Mustafa infatti si rivelerà come il padre biologico solo di una delle due: Yildiz. Successivamente, assillato dai debitori, l’uomo tenterà la carta della disperazione. Così Mustafa farà irruzione a villa Argun e Erim verrà ferito accidentalmente da un proiettile partito dalla sua pistola.
Il piccolo verrà subito ricoverato in ospedale, dove sarà sottoposto a un intervento d’urgenza. Erim dovrà lottare tra la vita e la morte. Alla fine riuscirà a cavarsela. Ma una volta dimesso dai medici si rifiuterà di tornare a vivere con suo padre e si trasferirà a casa della madre Ender.
Nel frattempo entrerà in crisi il matrimonio di Yildiz. Spazio anche al riavvicinamento tra Caner e Zehra. I due avevano deciso di rimanere amici dopo essersi lasciati andare a causa di qualche bicchiere di troppo bevuto durante le nozze tra Alihan e Zeynep.
Ender invece passerà una serata con il suo ex Kaya. Zeynep sarà pronta a offrire un lavoro a Hazal, ignara del fatto che in passato ha avuto una relazione sentimentale con Alihan. Infine Halit comunicherà a Yildiz di voler divorziare da lei. Argun giustificherà la separazione con la volontà di rimanere a casa dell’ex moglie Ender per stare vicino al figlio Erim.