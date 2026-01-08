Forbidden Fruit, chi muore: le anticipazioni preannunciano il dramma

Una delle cose che non mancano mai nelle soap sono i grandi colpi di scena. Non fa certo eccezione Forbidden Fruit, la dizi turca che su Canale 5 sta riscuotendo grande successo al punto da essersi guadagnata la “promozione” in prima serata (appuntamento a stasera per l’esordio nel prime time della rete ammiraglia Mediaset).

Si preannunciano significative svolte nelle trame di Forbidden Fruit. Lo annunciano le anticipazioni turche di quella che in lingua originale si intitola Yasak Elma. Nella terza stagione della soap sono attesi incredibili colpi di scena e addirittura una morte (o presunta tale) destinata a ridisegnare dinamiche e equilibri.

Forbidden Fruit, anticipazioni: chi morirà nelle prossime puntate della dizi

La seconda stagione di Forbidden Fruit si concluderà con una figura incappucciata che tenterà di eliminare Ender. L’attentatore mascherato colpirà con un oggetto contundente l’ex moglie di Halit e la farà cadere nel Bosforo. Passeranno otto mesi dalla sua scomparsa e della mora protagonista finita in acqua non ci sarà alcuna notizia.

Tutti crederanno che ormai Ender sia morta. Il primo a esserne convinto sarà Halit, che dovrà rimanere al fianco del figlio Erim, traumatizzato dall’improvvisa scomparsa della madre. Ma non solo. Insieme a Ender, quello stesso giorno si perderanno anche la tracce della sua storica rivale Yildiz. Una doppia, misteriosa sparizione da elaborare dunque per Argun.

Qualcuno però coglierà al volo l’occasione. A trarre vantaggio dalla strana coincidenza che ha visto sparire contemporaneamente Ender e Yildiz sarà Sahika, la sorella di Kaya. La giovane farà ricadere sulla sorella di Zeynep la responsabilità della presunta morte di Ender. Yildiz, a suo dire, l’avrebbe uccisa prima di darsi alla fuga.

Sahika non perderà tempo per colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa delle due donne. Avvierà così una relazione sentimentale con Hailt. Argun, innamorato di lei, le prometterà che il matrimonio avrà luogo a breve,. giusto il tempo di chiedere il certificato di morte di Yildiz. Dopodiché i due potranno finalmente convolare a nozze.

Il ritorno in scena di Yildiz e Ender

Ma i colpi di scena non saranno certo finiti. Yildiz e Ender infatti si riveleranno essere vive e vegete. La bionda protagonista sparirà dopo aver scoperto di attendere un figlio da Halit. La sola a sapere della gravidanza di Yildiz sarà sua madre Asuman. Ender invece non sarà affatto morta.

La “dark lady” di Forbidden Fruit si sarà soltanto nascosta in attesa del momento giusto per colpire la nuova “regina” di villa Argun, pronta a stringere un’alleanza con Yildiz per contrastare Sahika e ad accusarla apertamente di aver orchestrato l’attentato contro di lei avvenuto otto mesi prima.

La stagione numero tre di Forbidden Fruit promette dunque un avvio ricco di rivelazioni sconvolgenti, tensioni, alleanze inattese. Il teatrale ritorno in scena di Ender – che irromperà improvvisamente nella villa per accusare la sua rivale – ridisegnerà equilibri e dinamiche della famiglia Argun, con Sahika sempre più accerchiata da Yildiz e Ender.