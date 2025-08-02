Forbidden Fruit, anticipazioni: Yildiz va via di casa. “Hai sposato Halit per soldi”

Non si ferma il successo di Forbidden Fruit, una delle ultime arrivate tra le dizi turche mandate in onda da Mediaset. La soap che ruota intorno alle sorelle Yılmaz, così simili e così diverse, tiene incollati al piccolo schermo circa due milioni di spettatori di media totalizzando uno share del 21%.

A partire dal 31 luglio Canale 5 ha cominciato a mandare in onda puntate ridotte di circa mezz’ora rispetto alle settimane precedenti. Il nuovo orario dovrebbe dovrebbe essere confermato per tutto il mese di agosto, con la soap che in lingua originale si intitola Yasak Elma trasmessa nello slot orario tra le 14:15 alle 15:15 da lunedì a venerdì.

Forbidden Fruit dovrebbe subire un’altra riduzione d’orario a settembre, quando su Canale 5 tornerà ad andare in onda Uomini e donne. Altro accorciamento in vista dunque per la dizi con Zeynep e Yildiz. Proprio la maggiore delle due sorelle passerà dei momenti difficili nelle prossime puntate, rivelano le anticipazioni.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz, accusata di aver sposato Halit per soldi, lascia la villa

Le anticipazioni di Forbidden Fruit dicono che nella puntata di lunedì 4 agosto Sengul e Ender accuseranno Yildiz di aver sposato Halit per i suoi soldi. Inutile dire che la neo signora Argun rispedirà prontamente al mittente le insinuazioni. Quando però si accorgerà che il marito rifiuta di prendere le sue difese, Yildiz prenderà una decisione drastica.

La donna infatti deciderà di abbandonare la villa per tornare a vivere nell’appartamento che condivideva con la sorella. Successivamente, Yildiz chiamerà Zeynep per chiederle di fare ritorno in Turchia. Anche in questa puntata la guerra tra Ender e Yildiz non si arresterà. Nessuna tregua, anzi escalation senza esclusione di colpi.

Ender si prenderà una rivincita sulla rivale per l’umiliazione subita al ristorante. L’ex moglie di Halit riuscirà infatti a far confessare Sengul, che svuoterà il sacco su tutti gli stratagemmi e le astuzie messe in campo da Yildiz per convincere Halit a sposarla. Caner registrerà la confessione della parrucchiera e, inutile dirlo, l’audio verrà fatto ascoltare a Halit.

Sengul cercherà poi di ritrattare le sue parole spiegando di essersi pronunciata in quel modo per via dell’arrabbiatura nei confronti dell’amica. L’imprenditore non sembrerà del tutto convinto della sua ritrattazione e in casa Argun scoppierà una bomba. Yildiz sarà incredula quando scoprirà il tradimento della donna che fin lì aveva creduto la sua migliore amica.

Yildiz negherà tutte le accuse. Halit però non si schiererà dalla sua parte. Piena di rabbia per l’umiliazione patita, Yildiz farà le valigie e se ne andrà dalla villa per trasferirsi nel suo vecchio appartamento. Fortemente scossa per l’accaduto, chiamerà sua sorella Zeynep, da poco atterrata negli Usa, ad Atlanta, per chiederle di tornare in Turchia così da starle accanto.

Davanti alla richiesta pressante di Yildiz, Zeynep non potrà fare altro che dire a Cem che si appresta a partire per tornare a Istanbul. Negli appuntamenti successivi con la soap di Canale 5, Halit costringerà Ender ad abbandonare la villa per tornare a vivere con il fratello Caner. Intanto Sengul proverà a estorcere dei soldi a Yildiz con un ricatto. Minaccerà di rivelare tutta la verità a Halit.