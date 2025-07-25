Forbidden fruit, anticipazioni turche: Zehra ha un incidente

Le anticipazioni turche di Forbidden fruit rivelano che Zehra avrà un incidente in occasione di una festa durante la quale capiterà di tutto. Sempre nel corso della festa Zeynep entrerà per sbaglio in una stanza e farà una scoperta che la turberà molto. La giovane si allontanerà senza proferire parola, ma qualcuno noterà che c’è qualcosa che non va.

Alihan comincerà a sospettare che ci sia qualcosa sotto e cercherà di scoprire come stanno le cose. Yildiz accetterà di tornare insieme a Halit, ma a diverse condizioni. Non sarà disposta a tornare nella casa che lui in passato ha condiviso con Ender. Halit così chiederà alla moglie di trovare una nuova casa. E lei lo farà.

Forbidden fruit, spoiler: l’incidente di Zehra

Yildiz riuscirà a trovare una meravigliosa villa che si affaccia sul Bosforo. E naturalmente per inaugurarla organizzerà una festa nel corso della quale Zehra sarà vittima di un incidente. Con il morale a terra per la fine del matrimonio con Sinan, la donna comincerà a bere ignorando le raccomandazioni del padre.

Nel mezzo della festa la giovane uscirà in giardino. A quel punto si appoggerà sul recinto di vetro che delimita il confine con il Bosforo. Il recinto ha anche un cancello che sfortunatamente per la ragazza non risulterà chiuso a dovere. Così quando Zehra si appoggerà finirà per cadere in mare. Alihan si butterà subito in mare per recuperarla.

Tutto si concluderà bene per Zehra. Alihan riuscirà a salvarla e Defne, la nuova migliore amica di Yildiz, la accompagnerà in camera. Nel frattempo Yildiz sarà impegnata a coprire Lila che ha conosciuto un giovane di nome Ateş, del quale si sta innamorando. Lui le ha chiesto di uscire. Il padre però non vuol sentir ragioni proprio per via della festa.

Così la ragazza si è rivolta a Yildiz per chiederle di coprirla fino a quando non sarebbe rientrata. La donna, anche per conquistarsi la fiducia di Lila, ha accettato. Il suo unico timore sarà soltanto uno: che Defne possa accorgersi della cosa e spifferare tutto a Halit. Yildiz allora chiederà alla sorella di andare a cercarla.

Zeynep comincerà così a girare per le stanze della villa. A un certo punto entrerà in una camera e si troverà davanti Halit e Defne impegnati a baciarsi. Soltanto l’ingresso della giovane li fermerà. Sconvolta, Zeynep scapperà e il suo stato d’animo non sfuggirà a Yildiz che chiederà alla sorella il motivo che l’ha spinta a scappare in quel modo.

Lei però non troverà il coraggio di descriverle la scena a cui ha assistito. Abbozzerà dunque una scusa qualunque, dicendo di sentirsi a disagio durante eventi mondani di un certo genere e che per questo motivo preferisce tornare a casa. Yildiz crederà alle parole della sorella. Ma non Alihan, che mangerà la foglia e noterà qualcosa di molto strano nel comportamento di Zeynep. E a quel punto vorrà capire cosa l’ha sconvolta.