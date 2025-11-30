Forbidden Fruit anticipazioni: stavolta è finita sul serio, l’annuncio della rottura

Addii, rotture, intrighi, tradimenti. È il panorama sentimentale che una soap come Forbidden Fruit riserva fin dalla prima puntata al pubblico degli appassionati di Canale 5. La dizi che nell’originale turco suona come Yasak Elma va in onda da lunedì a sabato a partire dalle 14:10.

Nelle puntate precedenti Yildiz ha chiesto a Dundar di far seguire Kemal da uno dei suoi uomini. E proprio negli uffici di Dundar la bionda protagonista della soap si è accorta che Alihan è appena passato di lì. Una notizia che ha sorpreso lei e fatto infuriare Zeynep. Cosa succederà nelle prossime puntate di Forbidden Fruit?

Forbidden Fruit, anticipazioni: si consuma una rottura definitiva

Le anticipazioni delle puntate dal 1° al 6 dicembre di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz non otterrà il risultato che sperava di raggiungere mostrando a Halt le foto di Kemal in compagnia di Ender. Nel frattempo la sorella di Zeynep dovrà parare i colpi provenienti da Zerrin e Lila sul suo possibile tradimento proprio con Kemal.

Invece Dundar, geloso del rapporto tra Zeynep e Hakan, si aprirà con Alihan. Zeynep rassicurerà il fidanzato sul fatto che per lei Hakan non è altro che un amico. Dundar andrà con tutta la famiglia a casa di Yildiz per rendere ufficiale la proposta di matrimonio a Zeynep la quale, superando le resistenze di sua sorella, inviterà anche Caner e Emir.

Caner però metterà in piazza i segreti della famiglia Argun, con grande dispiacere della mamma del futuro sposo (già scontenta di Zeynep). Angoscia per Kemal, in crisi per un investimento sbagliato con una grande perdita di denaro (ma non ne parlerà sinceramente a Zehra). Così chiederà aiuto a Halit. Incontrando Zerrin, Ender le prometterà di concedere il divorzio ad Alihan.

A una condizione però: che il giovane imprenditore le ceda le sue azioni gestite da Halit. In seguito Ender firmerà le carte del divorzio sancendo così la rottura defintiva di quel rapporto puramente di facciata. Yildiz invece farà credere a Caner di avere una storia clandestina con Kemal.

L’abile messinscena di Yildiz per mettere tutti nel sacco

Ender sorprenderà tutti durante una riunione del consiglio della Argun Holding, dove rivelerà di essere in possesso del 15% delle azioni. La donna sarà pronta a chiedere voce in capitolo nelle decisioni aziendali. Alihan e Halit, venuti a sapere della cessione delle quote di Zerrin a Ender, la interrogheranno.

La sorella di Alihan spiegherà di averlo fatto per convincere Ender a firmare il divorzio al fratello. A Zehra non sfuggirà la tensione crescente tra Kemal e Halit e proverà (invano) a proporsi come mediatrice. Durante una cena, Caner informerà Ender che Yildiz e il suo ex Kemal si incontreranno in un albergo. Ghiotta occasione agli occhi della «dark lady» per sbarazzarsi della sua rivale.

Ender ordinerà così al fratello di pedinare Yildiz. La trappola invece l’avrà confezionata proprio lei, Yildiz. Ender e Caner si apposteranno davanti all’hotel dell’incontro con Kemal. Yildiz però anticiperà le mosse di Ender – pronta ad avvisare Halit e Zehra per farli giungere nell’albergo – defilandosi prima del loro arrivo e facendo sorprendere Kemal con un’altra donna, mettendo così tutti nel sacco.