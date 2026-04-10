Colpi di scena mozzafiato a Forbidden Fruit: Yildiz finisce dietro le sbarre e il tradimento di Halit viene a galla. Scopri tutte le anticipazioni dal 12 al 18 aprile e non perderti l’appuntamento speciale in prima serata

Forbidden Fruit, anticipazioni prossime puntate: l’arresto di Yildiz e Zehra finisce in tragedia

L’universo di Forbidden Fruit non smette di stupire e, per la settimana che va dal 12 al 18 aprile 2026, le trame di Canale 5 promettono scintille, colpi di scena e un appuntamento speciale da segnare in rosso sul calendario: mercoledì 15 aprile, infatti, la soap raddoppia con una imperdibile prima serata.

Tra tradimenti sventati e manette che scattano, il destino dei protagonisti appare più in bilico che mai.

Forbidden Fruit: il piano di Ender e Yildiz fallisce, scoppia il caos tra Halit e Kaya

Il cuore della settimana vede Ender e Yildiz coalizzate in un’alleanza tanto inedita quanto pericolosa. L’obiettivo è unico: distruggere Sahika.

Il piano sembra perfetto sulla carta: tendere una trappola alla dark lady organizzando un incontro clandestino con Nadir per scattare foto compromettenti e consegnarle ad Halit. Ma in un mondo fatto di ombre, nulla è come sembra.

Nadir non si presenta all’appuntamento, mandando all’aria il complotto e innescando una reazione a catena che solo il tempestivo intervento di Yigit riuscirà a contenere, evitando conseguenze tragiche.

Ma i problemi per Yigit sono appena iniziati. Una serata in discoteca degenera quando il giovane, accecato dalla gelosia nel vedere Lila con un altro uomo, scatena una rissa.

La situazione sfugge di mano: dopo una notte trascorsa in auto a smaltire la rabbia, i due vengono rintracciati dagli uomini di Halit, furioso per la scomparsa della figlia.

Questo scontro non passa inosservato agli occhi di Kaya, che non accetta i modi bruschi dell’imprenditore verso suo figlio. La rottura è definitiva: Kaya decide di voltare le spalle ad Halit e di schierarsi apertamente con il nemico giurato, Nadir, diventando il suo legale.

Yildiz finisce in prigione, mentre Halit gioca col fuoco con Leyla

Mentre gli equilibri di potere si spostano, la vendetta personale prende il sopravvento. Ender, convinta che Yildiz l’abbia tradita, architetta una ritorsione diabolica.

Con un falso invito a un evento di gala, attira Yildiz e Zehra in quello che credono essere un evento benefico, ma che si rivela essere un casinò illegale di proprietà di Nadir. La polizia fa irruzione e per la bionda protagonista e la sua figliastra si spalancano le porte del carcere.

Sarà solo l’intervento del patriarca a riportare le donne a casa, ma il clima resta tesissimo. Umiliato dallo scandalo, Halit cerca conforto altrove e invita Leyla a pranzo.

Quello che doveva essere un incontro discreto per staccare la spina si trasformerà in un’arma micidiale: qualcuno, nell’ombra, scatta delle foto compromettenti.

Le prove del presunto tradimento sono già in viaggio verso Yildiz, pronte a far esplodere definitivamente il matrimonio già precario della coppia. Preparate i pop-corn: la tempesta è appena iniziata.