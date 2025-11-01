Forbidden Fruit, anticipazioni: perché la moglie di Kemal chiederà il divorzio

I prossimi episodi della dizi assisteranno al disastro matrimoniale di Kemal. La sua giovane moglie sarà pronta a divorziare da lui. Ma perché?

Malgrado gli sforzi congiunti della strana coppia di alleate, Yildiz e Ender, alla fine Kemal e Zehra sono riusciti a sposarsi. Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit i due giovani sono diventati marito e moglie in gran segreto. La loro unione, ostacolata per motivi diversi dalle due donne, ha ricevuto la “benedizione” di Halit.

Il ricco magnate è stato ben felice di acquistare in Kemal un nuovo alleato nella dura competizione contro Alihan. Per Yildiz la notizia delle nozze segrete del suo ex ha rappresentato invece un durissimo colpo. Il matrimonio tra Zehra e Kemal però non durerà a lungo: la figlia di Halit presto chiederà il divorzio, ma per quale motivo?

Anticipazioni Forbidden Fruit: perché la moglie di Kemal sarà pronta a divorziare da lui

Kemal cadrà in disgrazia agli occhi di Zehra per due ragioni fondamentali. La prima sarà la perdita del suo patrimonio a causa di un investimento sbagliato. E cosa ancora più grave, l’uomo verrà accusato di aver tradito sua moglie. A dare il colpo di grazia al fresco ma già traballante matrimonio con Zehra ci penserà il suo ingombrante suocero.

Gli appassionati di Forbidden Fruit sanno bene che è sconsigliabile far irritare il potente Halit. Sarà lui infatti a intimare a sua figlia di lasciare Kemal. Zehra così divorzierà dal marito. Ma andiamo con ordine: un investimento azzardato porterà Kemal a perdere tutta la fortuna accumulata nel corso degli anni, rendendogli più che mai vitale tenere in piedi il matrimonio con Zehra.

Karaca dovrà però fare i conti con il “fattore Yildiz”. La sua ex continuerà a tramare per farlo separare da Zehra. Così architetterà e metterà in atto un piano diabolico per farlo passare come traditore agli occhi della sua novella sposa. La trappola tesa della bionda protagonista della soap avrà pieno successo. Yildiz farà credere a Kemal di volerglisi concedere.

Così gli darà appuntamento in hotel salvo svignarsela all’ultimo momento, non prima di aver introdotto un’altra ragazza nella stanza del suo ex. A quel punto piomberanno Zehra e Halit e Kemal verrà accusato di essere un fedifrago sia dalla moglie che dal suocero. La peggiore delle situazioni immaginabili, insomma. A nulla varranno i suoi disperati tentativi per dimostrare che tutto è stato combinato da Yildiz per incastrarlo.

Yildiz gioca sporco fino alla fine e trionfa su tutta la linea

Non è finita: la moglie di Halit rivelerà pure a Zehra che Kemal è al verde e che se rimane sposato con lei lo fa soltanto perché mosso dal vile interesse. La delusione di Zehra a quel punto sarà massima. Ma sarà profonda anche la sua incertezza. A quel punto ci penserà Halit a prendere in mano la situazione. Il ricco uomo d’affari metterà la figlia davanti a un aut-aut.

Halit chiederà a Zehra di scegliere tra lui e Kemal. Alla giovane non rimarrà altra scelta che mettere la sua firma sulla richiesta di divorzio. La traumatica conclusione del matrimonio precipiterà Zehra in una crisi profonda. Kemal invece si vedrà costretto a lasciare Istanbul per fare ritorno a Bursa. Un trionfo totale per Yildiz, al settimo cielo per essersi finalmente sbarazzata di lui.