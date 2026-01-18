Forbidden fruit, anticipazioni: perchè Alihan e la moglie vanno via

I due novelli sposi stanno per andarsene. Cosa spingerà Alihan e Zeyenp ad allontanarsi? E dove si recheranno?

Le anticipazioni degli episodi di Forbidden Fruit in onda la prossima settimana su Canale 5 rivelano che Alihan e Zeynep decideranno di andare via dalla Turchia. Ma dove andrà la coppia? E soprattutto cosa sarà a spingerli lontano dalla terra natia? Nelle scorse puntate Erim ha deciso di andare a vivere a casa di mamma Ender.

Il ragazzino ha preso questa decisione una volta uscito dall’ospedale dove era stato ricoverato e operato a causa del ferimento accidentale avvenuto durante l’irruzione di Mustafa a villa Argun. Erim ha chiesto anche al padre di trasferirsi a casa di sua madre. Il ricco uomo d’affari ha accolto la richiesta del figlio e ha chiesto il divorzio a Yildiz.

La sorella di Zeynep è stata sempre più isolata dalla famiglia di Halit. Nel frattempo Yigit si è fatto assumere proprio dalla Argun Holding, così da stare sempre più vicino a sua madre Ender. Il giovane si sta impegnando a fondo, non senza nascondere i suoi sospetti sul fatto che il magnate, ex marito di Ender, possa essere suo padre.

Forbidden Fruit, spoiler: perché Alihan e Zeynep se ne vanno (e dove)

Sempre nelle scorse puntate Zeynep ha rivelato ad Hazal di essere a conoscenza della sua passata relazione con suo marito. Mortificata dalla rivelazione, la giovane ha manifestato la sua volontà di lasciare il posto di lavoro. La moglie di Alihan l’ha subito rassicurata (anche perché ha compreso che la colpa ricade tutta su Elif).

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit in programma su Canale 5 da lunedì 19 a sabato 24 gennaio annunciano il trasferimento di Alihan e Zeynep negli Stati Uniti. I due giovani sposi decideranno di ricominciare da capo in America, ben lontani da amici, nemici e familiari. Per Yildiz dover dire addio alla sorella sarà estremamente doloroso.

Anche per Zeynep congedarsi da Yildiz sarà molto difficile. Con la partenza per l’America si concluderà la partecipazione di Onur Tuna (Alihan) e Sevda Erginci (Zeynep). I due attori e i loro personaggi usciranno dalle trame della soap. L’uscita di scena dei due sposini non sarà l’unica intrigante novità delle prossime puntate.

Gli spoiler annunciano anche che in occasione della festa di Erim avrà luogo un pericoloso avvicinamento tra Sahika e Halit. Un uomo misterioso contatterà la sorella di Kaya per architettare un piano che coinvolge il ricco imprenditore. Invece Yagmur proverà a entrare nell’orbita di Yigit che però prenderà le distanze dalla donna per la diversità di origini.

Yildiz dovrà fare i conti con Sevda, la nuova segretaria di Halit assunta da Ender per sabotare il suo matrimonio. In occasione delle dimissioni dall’ospedale di Erim la donna organizzerà un party. Tra gli invitati ci saranno anche Kaya e Sahika. Yigit pregherà quest’ultima di farlo partecipare in qualche maniera come cameriere all’evento.

Dopo aver capito che Sevda è complice di Ender, Yildiz le offrirà una forte somma di denaro. Nel frattempo Sahika sorprenderà Halit nel suo studio. La giovane coglierà al volo l’opportunità per fare della avance ad Argun. Inutile dire che il comportamento della ragazza desterà forti perplessità in Yildiz.