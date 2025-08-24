Forbidden Fruit, anticipazioni nuova stagione: Zeynep scompare nel nulla

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit – la soap turca che in originale si intitola Yasak Elma – andrà in onda alle 14:10 di lunedì prossimo, 25 agosto, come sempre su Canale 5. Nel prossimo episodio della nuova dizi Mediaset Zeynep farà perdere le sue tracce e sembrerà essere come scomparsa dai radar.

Il fatto non passerà inosservato agli occhi di Alihan. L’uomo non si darà pace, tormentato dai sensi di colpa e preoccupato per quello che può essere successo a Zeynep. Ma non sarà il solo a essere in ansia per lei. Anche Yildiz non nasconderà tutta la sua preoccupazione per la sorte della sorella, apparentemente svanita nel nulla.

Forbidden Fruit 2, spoiler: Zeynep sparisce senza lasciare traccia di sé

Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit 2 uno scandalo inatteso manderà tutto all’aria alla festa di società spingendo Zeynep, sopraffatta dall’accaduto, ad allontanarsi di nascosto. La sua scomparsa provocherà l’apprensione di Alihan e Yildiz. La donna chiederà aiuto ad Halit per ritrovare sua sorella.

Il marito la indirizzerà verso Kemal. Grazie al suo aiuto Yildiz riuscirà infine a rintracciare Zeynep. La ragazza però risulterà schiacciata dal peso del senso di colpa e cercherà di essere perdonata da Cem. Nel frattempo Ender non si farà sfuggire l’occasione per cercare di seminare zizzania tra Halit e Yildiz, coinvolgendo nel suo piano anche Zerrin e Zehra.

Dal canto suo Zeynep prenderà le distanze da Alihan, malgrado Cem sia disposto a starle vicino come amico. Yildiz intanto si farà sempre più sospettosa nei confronti del marito e della sua vicinanza con Defne. Una cena romantica organizzata da Halit però la rassicurerà spazzando via i suoi dubbi. Ender tuttavia non si arrenderà così facilmente.

L’ex moglie di Halit chiederà a Kemal di spiare Halit. Nel frattempo si scontrerà con Define a causa di vecchie ruggini. Emir riuscirà ad avere un lavoro da Alihan che però lo vincolerà a regole molto rigide mentre Zerrin metterà sull’avviso Zeynep sull’instabilità emotiva del giovane uomo d’affari. Ender organizzerà un incontro tra Zehra e il seduttore Osman.

Halit però verrà a saperlo e interromperà i loro rapporti. Malgrado tutto Ender riuscirà a chiudere un affare molto redditizio per l’azienda del suo ex marito, guadagnando punti ai suo occhi. Alihan proverà a convincere Zeynep a dargli una seconda possibilità, ma non ci sarà nulla da fare per lui.

Dafne cercherà di sedurre Halit e per far vacillare il suo legame matrimoniale gli rivelerà che Yildiz ha utilizzato di nascosto la sua carta di credito. Esasperato, l’uomo si rifugerà in albergo dove finirà per passare la notte con Ender. Yildiz invece confiderà alla sorella il suo desiderio di cercare un lavoro per essere più indipendente.

A darle una mano sarà proprio Kemal. Emir intanto si invaghirà di Lila, ma Zeynep e Caner provvederanno a dissuaderlo da questa storia senza possibilità di riuscita. Caner coglierà invece la palla al balzo per avvicinarsi proprio a Zeynep. Emir e Caner infine si uniranno alla proposta di Hira: un’uscita per distrarsi un po’.