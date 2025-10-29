Forbidden Fruit, anticipazioni: Kemal tradisce Zehra?

Qualcuno cerca di dividere Kemal e Zehra. La figlia di Halit sarà tradita dall’ambizioso investitore? Cosa succederà nei prossimi appuntamenti con la dizi di Canale 5.

Intrighi, passioni proibite, veleni più o meno sotterranei, tradimenti e inganni. Le anticipazioni fino al 31 ottobre annunciano una settimana piuttosto intensa per gli appassionati di Forbidden Fruit. La dizi turca incentrata sulle vicende professionali e sentimentali delle sorelle Yılmaz non lesinerà sorprese e colpi di scena.

Anche nelle prossime puntate Zehra dovrà fare i conti con il piano architettato da Yildiz e Ender, che continueranno a unire le forze per farle credere che Kemal la stia tradendo con un’altra donna. La giovane si è vista invitare a una festa organizzata dalla famiglia Aydin, ignara di essere la vittima designata delle macchinazioni delle due donne.

Forbidden Fruit, spoiler: Zehra crederà al tradimento di Kemal?

Yildiz e Ender mirano a convincere Zehra che il marito tiene in piedi una relazione clandestina con Irem. Anche Zeynep sta recitando una parte per far ingelosire Alihan. La giovane sta fingendo di avere una relazione con Dundar e ha chiesto a sua sorella di organizzarle la partecipazione alla festa per attirare l’attenzione dell’uomo d’affari.

Dal canto suo Alihan, confidandosi con Hakan, ha ammesso di soffrire molto nel vedere Zeynep accompagnarsi a un altro uomo. Ha anche rivelato la propria inquietudine per il misterioso legame che sembra unire sua madre a Halit. Nel frattempo il piano di Yildiz e Ender comincerà a prendere forma alla festa degli Aydin, dove Irem approfitterà di un momento di distrazione per infilare di soppiatto una lettera nella giacca di Kemal, sotto gli occhi attenti di Zehra.

La scena insospettirà molto Zehra, che controllerà la giacca del marito accorgendosi però che la lettera si è come volatilizzata. Da quel momento in avanti si convincerà che Kemal la stia tradendo. Dundar nel frattempo impugnerà il microfono per dedicare una canzone a Zeynep. Il gesto alimenterà la gelosia di Alihan, incapace di nascondere i suoi sentimenti.

Alihan rimarrà turbato a tal punto da lasciare la festa insieme a Ender, che capirà benissimo quanto sia ancora legato a Zeynep. Zehra intanto, assillata dai sospetti, andrà a confidarsi proprio con Ender. Un “assist” che l’ex moglie di Halit non si lascerà sfuggire. Ender cercherà di alimentare il fuoco della gelosia insinuando che Irem, malgrado sia fidanzata con Hakan, stia cercando di avvicinarsi a Kemal per interesse.

Da abile manipolatrice, Ender spingerà Zehra a pedinare Kemal seminando zizzania e dubbi tra i due sposini. Successivamente Ender incontrerà Irem per svelarle che Yildiz le ha mentito, così da spingerla a recarsi a casa di Kemal con un falso pretesto. Così facendo la ragazza si metterà in una posizione difficile che la costringerà a mentire al fidanzato.

Hakan così, sentendosi tradito, finirà per lasciare Irem. Intanto Yildiz riceverà la visita di Kemal e Zehra, che le annunceranno di essersi appena sposati. Ferita dalla notizia appena ricevuta, la giovane chiederà a sua sorella di accompagnarla alla cena di festeggiamento per il matrimonio, pur consapevole che la serata non si annuncia facile per lei.