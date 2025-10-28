Forbidden Fruit, anticipazioni: Kemal cade nella trappola, arriva il divorzio

Nei prossimi episodi della soap turca Kemal cadrà ingenuamente in una trappola e sarà costretto a subire pure il divorzio.

Le cose si metteranno male per Kemal nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. L’ambizioso investitore farà il classico passo più lungo della gamba e la sua imprudenza gli costerà cara. Sezin cadrà in una trappola e per lui arriverà anche un’altra brutta tegola: sua moglie Zehra deciderà di chiedere il divorzio.

Come è facile immaginare, in mezzo a tutto questo ci sarà lo zampino di Yildiz. Ma anche Ender farà la sua parte per cercare come sempre di trarre vantaggio dalle circostanze e eliminare una pericolosa rivale. Ecco cosa succederà prossimamente nella dizi turca in onda su Canale 5.

Forbidden Fruit, spoiler: trappola per Kemal, Zehra chiede il divorzio

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit (Yasak Elma in originale) rivelano che anche dopo le nozze con Zehra Kemal non finirà di cercare di flirtare con la sua fiamma giovanile Yildiz. Esasperata dall’atteggiamento del suo ex, la bionda protagonista della soap si deciderà a sbarazzarsi di un pretendente importuno e ormai fuori tempo massimo.

Così la sorella di Zeynep architetterà un piano per conseguire il suo obiettivo. La giovane moglie di Halit farà finta di volersi concedere a Kemal dandogli appuntamento in un hotel. Nel frattempo farà in modo che la notizia dell’incontro segreto con il ricco investitore arrivi a Caner e, di conseguenza, a Ender.

Caner infatti non perderà tempo per informare sua sorella che a sua volta metterà immediatamente Halit e Zehra al corrente della tresca prossima a consumarsi, spingendoli a raggiungere il luogo dell’appuntamento tra i due coniugi fedifraghi. Yildiz intanto si affretterà lasciare la stanza dell’albergo per farci entrare un’altra ragazza.

In questo modo la giovane Yılmaz potrà uscirsene con le mani pulite lasciando il suo ex a fare i conti con la furia della moglie e del suocero traditi. Nel frattempo Ender non vorrà perdere l’occasione per mettere fuori gioco la sua rivale mostrando ad Halit i filmati di videosorveglianza che mostrano chiaramente la presenza di Yildiz in albergo.

Yildiz tuttavia riuscirà a cavarsela anche in questo caso. Come? Semplicemente mettendo in contatto suo marito con un testimone in grado di assicurargli che la donna si trovava in hotel per incontrare un conoscente comune. Mentre Yildiz la farà franca, Kemal dovrà prepararsi a pagare a caro prezzo le conseguenze del suo gesto.

Sarà ancora una volta Yildiz a dare una “spinta” decisiva per orientare le cose nella maniera peggiore per il suo ex. La sposa di Halit metterà al corrente Zehra che Kemal è caduto in disgrazia e dunque ha soprattutto – per non dire esclusivamente – un interesse economico a stare al suo fianco. Halit prenderà in mano la situazione mettendo la figlia davanti a un bivio.

Zehra a quel punto si troverà con le spalle al muro. La mora protagonista deciderà così di chiedere il divorzio da Kemal. E lui, che avrà capito benissimo di essere stato incastrato da Yildiz, come reagirà alla notizia che la sua giovane moglie ha intenzione di divorziare?