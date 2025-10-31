Forbidden Fruit, anticipazioni fino al 7 novembre: Yildiz fallisce e perde Zeynep, Emir finisce nei guai

Le anticipazioni delle puntate fino al 7 novembre di Forbidden Fruit rivelano che il piano di Yildiz fallirà e una delle conseguenze delle sue macchinazioni sarà la rottura con Zeynep. Nel frattempo però la giovane cercherà di porre rimedio ai danni causati dagli intrighi di sua sorella. Ci riuscirà? E le due sorelle Yılmaz troveranno modo per riappacificarsi?

Guai in vista anche per Emir. Gulden, aiutata da Derya, lo incastrerà mettendolo in una situazione a dir poco complicata. Ecco cosa succederà nelle puntate delle prossima settimana di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. Gli episodi della soap sono disponibili per la visione in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit, spoiler fino al 7 novembre: rottura tra Yildiz e Zeynep, guai in vista per Emir

Sorelle contro nelle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 3 al 7 novembre. Zeynep smetterà di parlare a Yildiz dopo aver appreso da Irem dei suoi intrighi. Yildiz è arrivata ad allearsi con l’arcirivale Ender per sabotare il matrimonio tra Kemal e Zehra. Le cose però non andranno secondo i piani della bionda protagonista.

Alla fine infatti Kemal e Zehra riusciranno a sposarsi malgrado il piano architettato dalla strana coppia di “alleate” formata da Ender e Yildiz. I loro progetti per sabotare l’evento non andranno a buon fine. Accecata dalla rabbia, Irem accuserà Yildiz di averla usata come una pedina per i suoi loschi giochi volti a mandare all’aria le nozze.

La giovane andrà poi a riferire a Zeynep dell’alleanza stretta da sua sorella con Ender per far naufragare il matrimonio tra il suo ex e la figlia di Halit. Le parole della cugina colpiranno profondamente Zeynep che deciderà così di chiudere ogni rapporto con Yildiz. Intanto proverà a rimediare ai danni causati dalla sorella parlando con Irem e Hakan.

Yildiz non accantonerà i suoi propositi di vendetta anche dopo le nozze tra Kemal e Zehra. A quel punto però rivolgerà la sua rabbia contro la sua ex alleata, Ender, da lei ritenuta responsabile del totale fallimento del piano. Anche Caner sarà convinto che la sorella si sia spinta troppo oltre con Kemal.

Guai in vista anche per Emir, incastrato da Gulden con l’aiuto di Derya. Gulden nasconderà dei soldi nella giacca di Emir. Successivamente lo accuserà di essere un ladro. Per lui le cose si metteranno male. Davanti alle accuse di furto, Alihan si vedrà costretto a licenziarlo. Nel frattempo il matrimonio di interesse tra Alihan ed Ender comincerà a scricchiolare.

Lui eviterà qualsiasi intimità con l’ex moglie di Halit. Ender, dal canto suo, cercherà di dare una parvenza di credibilità alla loro unione puramente di facciata. Invece Zeynep tenterà di far riconciliare Hakan e Irem. I suoi sforzi però si riveleranno vani. L’uomo apparirà ancora troppo addolorato. Da parte sua Irem si mostrerà decisa a ritornare a Bursa. Questa situazione coinvolgerà a tal punto Zeynep da farle trascurare la finta storia con Dundar (una messinscena per far ingelosire Alihan).