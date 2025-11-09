Forbidden Fruit, anticipazioni fino al 14 novembre: Kemal e Zehra irrompono in villa, Zeynep torna da Alihan

Al centro delle prossime puntate di Forbidden Fruit ci saranno le due coppie più tormentate, per motivi diversi, della dizi in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:00. Parliamo naturalmente di Kemal e Zehra e di Zeynep e Alihan. I primi due, in particolare, devono fare i conti con un’alleanza che non promette nulla di buono come quella stretta tra Ender e Yildiz.

Invece il matrimonio di convenienza tra Alihan e Ender, inutile dirlo, ha sconvolto Zeynep che si è allontanata dal giovane imprenditore, ormai sicura che la storia tra loro due sia definitivamente naufragata. Ma nei prossimi episodi della soap turca che in originale si intitola Yasak Elma qualcosa potrebbe spingerla a dargli una seconda chance.

Forbidden Fruit, anticipazioni: irruzione di Kemal e Zehra in villa, Zeynep ci riprova con Alihan

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit dal 10 al 14 novembre rivelano che tra Ender e Caner scoppierà un’animata discussione. Çelebi sarà in collera con sua sorella perché la considera responsabile del licenziamento di Emir. Ender così si accorgerà di essere stata incastrata da Yildiz. A quel punto la donna si metterà a ricercare Gulden per dimostrare la sua totale estraneità a quanto accaduto.

L’ex moglie di Halit si renderà conto però che la sua bionda rivale ha già fatto sparire la ragazza. Ender proverà a discolparsi col fratello, ma dovrà comunque scusarsi pubblicamente con Emir. Lo stesso farà Yildiz con Zeynep, senza però ottenere un particolare successo. La sorella le concederà il suo perdono soltanto dopo che avrà tentato di far riconciliare Hakan e Irem.

Alihan nel frattempo scoprirà che non Halit, ma il suo defunto socio era l’amante segreto di sua madre. I due così riusciranno a riappacificarsi. Layda chiederà a Erim un prestito per curare sua madre malata. Il giovane a sua volta si rivolgerà a Halit, ma la risposta non sarà quella che sperava. Alihan, risolti i problemi con Halit, comunicherà a Ender la sua intenzione di chiederle il divorzio.

La mora andrà su tutte le furie, sentendosi usata come una pedina. In casa Argun Halit e Alihan saranno dunque pronti ad annunciare di aver seppellito l’ascia di guerra. Intanto Kemal e Zehra, che hanno grandi progetti per il rinnovo della loro abitazione, decideranno di rimanere in villa fino alla conclusione dei lavori. Inutile dire che Yildiz non prenderà affatto bene la notizia.

Grazie all’aiuto di Kurban Dundar organizzerà una cenetta romantica per dichiarare il suo amore a Zeynep. Sfortunatamente per lui la ragazza lo ha inserito nella “friendzone”. La protagonista di Forbidden Fruit continuerà a essere innamorata di Alihan, al quale in secondo momento deciderà di dare un’altra possibilità dopo la firma dei documenti per divorziare da Ender.

Alla fine Kemal e Zehra si trasferiranno alla villa di Halit, malgrado le minacce di Yildiz per dissuadere il suo ex. Infine Lila litigherà con Emir dopo aver scoperto che è uscito con altre donne e non vorrà intendere ragioni o spiegazioni di sorta da lui.