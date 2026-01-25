Forbidden Fruit, anticipazioni: Ender è viva e torna a Istanbul

Qualcuno cercherà di sbarazzarsi di Ender nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Ma eliminare la «dark lady» della dizi che in originale si intitola Yasak Elma si rivelerà un’impresa più difficile del previsto. La donna sopravvivrà all’attentato e riuscirà anche a fare ritorno a Istanbul, dove tutti la davano ormai per spacciata.

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti con la soap turca andati in onda a fine gennaio su Canale 5 Yildiz ha dovuto fronteggiare un’altra insidia pronta a minacciare il suo matrimonio – già pericolante – con Halit. Sevda, assunta come segretaria dal ricco imprenditore, ha fatto di tutto per sedurre il facoltoso marito della bionda protagonista.

Yildiz ha lottato con tutte le sue forze per non perdere Halit. Solo in un secondo momento la sorella di Zeynep ha scoperto che dietro l’assunzione della nuova segretaria c’era la mano di Ender, la sua eterna rivale. Era stata proprio lei a ordinare a Sevda di farsi avanti con il suo ex marito.

Forbidden Fruit, spoiler: il ritorno di Ender a Istanbul

Le anticipazioni turche delle puntate di Forbidden Fruit prossimamente in onda su Canale 5 annunciano che Ender tornerà a Istanbul dopo essere stata data a lungo per morta. La donna racconterà a Halit e Erim di essere stata colpita e fatta cadere nel Bosforo da Yigit. Soltanto l’arrivo di un peschereccio le ha evitato il peggio.

L’imbarcazione salverà provvidenzialmente la vita a Ender, caduta nelle acque del Bosforo dopo aver subito l’aggressione di Yigit. Il pescatore si prenderà cura di lei, portandola da un medico per sincerarsi delle sue condizioni. Per alcuni mesi Ender rimarrà bloccata a letto e per diverso tempo dovrà fare i conti anche con problemi di linguaggio.

Le precarie condizioni di salute le impediranno di mettersi in contatto perfino con suo fratello Caner, che la crederà morta. Passeranno mesi prima che Ender possa fare ritorno a Istanbul per fare una sorpresa al figlio Erim e all’ex marito Halit. Ai due la donna racconterà di essere stata aggredita da Yigit su ordine di Sahika, che mira a sposare Argun.

Ender sarà disposta a fare qualunque cosa pur di smascherare Sahika. Per contrastare la sorella del suo ex Kaya arriverà a siglare un patto con Yildiz, in attesa di un figlio da Halit. Nel frattempo Sahika conquisterà l’affetto di Erim, il quale non crederà alle parole di sua madre. A questo punto Ender chiederà a Sabri di raggiungere Istanbul per raccontare la sua verità.

L’uomo confermerà di aver ospitato Ender per otto mesi, negando tuttavia che fosse stata vittima di un’aggressione. Una bugia che metterà in seria difficoltà la donna davanti al figlio e all’ex marito. Anche in questo caso sarà stata Sahika a metterci lo zampino, pagando la madre di Sabri per costringerlo a mentire. E quando Ender cercherà il pescatore per avere spiegazioni, lui sarà già scomparso nel nulla.