Forbidden Fruit 2. la trama fino al 3 gennaio: Ender furiosa

Ender sta a Forbidden Fruit come Queen sta a Beautiful. È altamente sconsigliabile inimicarsi l’indiscussa regina degli intrighi della soap che in originale si intitola Yasak Elma. Intelligenza, eleganza e arti manipolatorie di prim’ordine sono i contrassegni più marcati di questa sofisticata dama dell’alta società turca.

Una personalità dominante e ambiziosa, quella di Enver, che è meglio non avere come avversaria. Le trame fino al 3 gennaio la annunciano furiosa. Ma chi avrà ardito tanto? Ecco alcune anticipazioni di quello che accadrà nelle prossime puntate di Forbidden Fruit 2 nella settimana che va da lunedì 29 dicembre a sabato 3 gennaio.

Forbidden Fruit 2, anticipazioni fino al 3 gennaio: Ender su tutte le furie

Le anticipazioni fino al 3 gennaio dei prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit rivelano che Ender si infurierà non poco quando l’ex compagno Kaya porterà Erim a un concerto senza chiederle il permesso. Nelle scorse puntate l’uomo – diventato collaboratore del signor Argun – è tornato nella vita di Ender dopo molti anni.

Il socio di Halit comincerà a maturare il forte sospetto che Erim sia suo figlio e non di Argun. E farà di tutto per vederci chiaro. Nel frattempo Neslihan chiederà proprio a Ender di organizzare una cena con il suo ex. Anche Yildiz intanto comincerà a nutrire sospetti sulla sua rivale. La sorella di Zeynep deciderà così di rovistare nel passato di Ender.

Grazie alle informazioni fornite dalla signora Tulin la bionda protagonista scoprirà molte cose interessanti sul conto dell’ex moglie di Halit. Dalle ricerche di Yildiz emergerà che la sua acerrima nemica un tempo ha vissuto in un altro quartiere. Proprio da questo dettaglio prenderanno le mosse le indagini. Yildiz si recherà sul luogo indicato da Tulin.

Qui l’ex signora Argun cercherà di raccogliere più informazioni possibili sulla vita precedente di Ender, alla ricerca di ogni elemento utile da usare contro di lei in futuro. Nel frattempo Asuman non farà mistero della sua insofferenza per il fatto che la figlia Zeynep e Alihan ancora non abbiano ufficializzato la loro relazione.

La giovane proseguirà serenamente la sua vita sentimentale accanto ad Alihan. Ma sua madre non accetterà che i due innamorati non vogliano conferire una veste ufficiale alla loro storia. Asuman non mancherà di mettere in forte imbarazzo l’imprenditore, continuando a insistere con lui per chiedere delucidazioni sulla data del matrimonio.

La donna si metterà anche a stuzzicare costantemente la figlia. L’effetto sarà quello di sprofondare sempre più Zeynep nel dubbio e nell’incertezza. Nelle scorse puntate la ragazza ha piantato in asso Dundar – con una lettera – nel giorno delle nozze prima di precipitarsi in aeroporto. Giusto in tempo per fermare Alihan, in procinto di partire per gli Stati Uniti.