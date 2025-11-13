Forbidden Fruit 2, anticipazioni fino al 21 novembre: Ender minaccia Yildiz, Alihan distrutto si rifugia nell’alcol

Nelle scorse puntate Ender e Yildiz hanno momentaneamente unito le forze per far saltare il matrimonio di Kemal e Zehra. Un’alleanza tattica, non certo strategica, tra le due storiche rivali di Forbidden Fruit che non hanno esitato a coinvolgere nel loro piano anche Irem, la cugina di Zeynep e Yildiz.

I prossimi episodi della dizi turca di Canale 5 assisteranno a un nuovo rovesciamento di fronte. Ender sarà pronta a minacciare la bionda protagonista mettendo in pratica uno dei suoi subdoli ricatti. Nel frattempo Alihan riceverà una terribile notizia che lo porterà a cercare rifugio nella bottiglia. Ecco cosa rivelano le anticipazioni della seconda stagione di Forbidden Fruit.

Anticipazioni Forbidden Fruit 2: Yildiz minacciata da Ender, Alihan affoga il dolore nella bottiglia

Nelle puntate di Forbidden Fruit 2 in onda su Canale 5 dal 17 al 21 novembre Ender minaccerà Yildiz con un audio in grado di provare la loro alleanza per sabotare le nozze tra Zehra e Kemal. Ma a quale scopo l’ex moglie di Halit arriverà a minacciare la sua giovane rivale? Ender avrà bisogno di scavare un fossato tra Zeynep e Alihan.

Il matrimonio di convenienza tra il burbero businessman e la sorella di Caner è ormai agli sgoccioli. I due avevano unito le forze per fare la guerra a Halit (che Alihan sospettava di essere l’amante di sua madre) e prendere il controllo della holding Argun. Il piano però non è andato a buon fine.

Tasdemir si riappacificherà con Halit dopo aver capito che non era lui l’amante della madre, ma il suo socio defunto. Chiederà così a Ender di rispettare il loro patto e mettere fine a una unione solo di facciata, così da cercare di recuperare il rapporto con la sola donna che ama: Zeynep.

Çelebi dal canto suo non avrà alcuna intenzione di rinunciare ai vantaggi garantiti dal matrimonio con Alihan. Dopo la richiesta di divorzio, Ender inizierà a ricattare Yildiz per allontanare Alihan da Zeynep. Così forzerà la mano a Yildiz per spingerla a far credere alla sorella che tra lei e il giovane uomo d’affari c’è vero amore.

In caso di rifiuto sarà pronta a far ascoltare ad Halit la registrazione che la incastra. Alihan nel frattempo, disperato per il rifiuto di Ender di concedergli il divorzio, affogherà nell’alcol i suoi dolori. Hakan lo riaccompagnerà a casa dove ad attenderlo ci sarà proprio lei, Ender. La donna imbastirà l’ennesima messinscena per sfruttare a suo vantaggio l’ubriacatura di Alihan.

Scatterà una foto di lui e lei a letto insieme e al risveglio farà credere ad Alihan che tra loro c’è stato qualcosa quella notte. Lui naturalmente non ricorderà nulla di simile. Ne nascerà una lite che si concluderà con l’uscita di casa di Alihan. La donna intanto farà intendere a Yildiz che il matrimonio con il giovane imprenditore è stato consumato, sperando che la rivale riporti la notizia alla sorella.

Per sfuggire al ricatto di Ender, Yildiz chiederà aiuto a Dundar. Ender presto verrà derubata del telefono con le foto di lei a letto con Alihan. Il cellulare finirà nelle mani della bionda sorella di Zeynep, che così almeno per il momento avrà neutralizzato le minacce della sua temibile rivale. Ma fino a quando?