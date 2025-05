Focus ascolti Festival di Sanremo 2025, tutti i numeri di un successo

Successo di ascolti per l’edizione 2025 del Festival di Sanremo. Ce lo hanno detto e ripetuto in questi giorni. La nostra rubrica di Focus ascolti andrà ora a fare una radiografia di queste cinque serate del 75° Festival della canzone italiana che ha visto il ritorno al timone di Carlo Conti, direttore artistico e conduttore dell’edizione 2025 della famosa kermesse ligure.

L’elogio della normalità per un Festival di Sanremo di tutti

L’elogio della normalità, per un Baudismo 2.0, quello portato in scena da Carlo Conti nelle cinque serate della scorsa settimana su Rai1. Credo che il complimento più bello a Carlo Conti lo ha fatto una persona comune incontrata in un negozio i giorni scorsi che mi ha detto: “mi è piaciuta la conduzione di Carlo Conti, perchè usava un linguaggio ed un atteggiamento famigliare sul palco del teatro Ariston, proprio come se fosse tra amici, in casa nostra”.

Ecco, questa è stata la scelta vincente di Carlo Conti in questo Festival (spalmata per la verità un po’ in tutta la sua carriera televisiva). Quella cioè di affrontare la conduzione televisiva e la costruzione di un programma, mettendosi nei panni nel pubblico. Affrontando il tutto non dall’alto di un trono, che per altro non gli si addice, ma ponendosi allo stesso livello dei suoi telespettatori. Un po’ quello che facevano i grandi maestri della conduzione televisiva del passato del calibro di Mike Bongiorno, di Corrado, di Enzo Tortora e del grande Pippo Baudo. Quest’ultimo non per niente citato più volte dallo stesso Conti come esempio da imitare e sul quale costruire la sua televisione sanremese.

Questo suo modo di affrontare il Festival di Sanremo, fra la normalità e la semplicità, insieme ad un fantastico ritmo, con l’intelligente scelta delle canzoni e con un coinvolgimento fortissimo dei giovani (che infatti vedremo nel nostro Focus ascolti sono accorsi in massa, ancora di più degli altri anni in cui erano già molti grazie alle scelte di Amadeus) hanno fatto il successo di questo Sanremo 2025, che ora la nostra rubrica di Focus ascolti andrà a certificare.

I numeri Auditel del Festival di Sanremo 2025

Si parte dai numeri nudi e crudi con la media totale delle cinque serate di questa edizione del Festival che è stata di 12.112.000 telespettatori ed il 66,76% di share. Nella classifica delle edizioni più viste dal 2007 ad oggi (anno in cui è stata calcolata la media totale senza la divisione in parti) risulta essere la più vista. Nel podio al secondo posto troviamo il 63° Festival condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che ottenne una media totale di 11.936.000 telespettatori ed il 47,26% di share. Mentre al terzo c’è il 61° Festival condotto da Gianni Morandi con Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis che totalizzò una media nelle 5 serate di 11.523.000 telespettatori ed il 48,2% di share.

L’edizione dello scorso anno condotta da Amadeus ottenne una media di 11.314.000 telespettatori ed il 66,24% di share posizionandosi cosi al quarto posto in questa nostra classifica. Per quel che riguarda la copertura Sanremo 2025 ottiene una media di 21.512.547 telespettatori per una permanenza del 56,30% e 1 ora e 8 minuti visti. L’età media del pubblico è stata di 52 anni. E qui veniamo ad analizzare i target, partendo proprio dalle percentuali di share per età.

Sono per i giovani per le percentuali di share più alte di Sanremo 2025

Grandi ascolti per Sanremo 2025 nel pubblico giovane. Le percentuali di share più alte si registrano infatti non nelle fasce d’età più mature, come avviene sempre per Rai1, ma fra i più giovani. Si parte dal 72,53% di share nella fascia dei bimbi 4-7 anni. Si sale all’82% nella fascia 15-19 anni, per arrivare al top share dell’83,87% nella fascia 15-24 anni. Ascolti poco sopra al 70% anche nelle fasce 25-34 anni e 35-44 anni. 70% di share poi nella fascia 45-54 anni.

Le classi socio economiche ed il livello d’istruzione

Si scende poi al 64% e al 59% di share nelle fasce 55-64 e over 65. Pubblico prevalentemente femminile con il 70% a fronte del 62% di share fra i maschi. Per quel che riguarda l’istruzione registriamo il 59% di share nell’elementare e media inferiore, fino al 68% nella media superiore e ben il 76% di share per l’istruzione universitaria.

Percentuali di share poi più alte nelle classi socio economiche più pregiate, con il 71% nella medio alta ed il 69% nella classe più alta. Si scende poi al 58% di share nella classe bassa ed il 56% nella medio bassa.

I dati regionali del Festival di Sanremo 2025

Chiudiamo come sempre in queste occasioni con i dati regionali. La regione italiana in cui il Festival di Sanremo 2025 ha ottenuto lo share più alto risulta essere la Puglia con il 74,46%. Segue la Toscana con il 73,05% e le Marche con il 73,03% di share. La regione in cui invece Sanremo 2025 ottiene i valori medi assoluti più alti è la Lombardia con 1.882.632 telespettatori. La regione invece in cui Sanremo 2025 ottiene lo share più basso risulta essere il Trentino Alto Adige con il 48,88% di share, seguito dalla Valle D’Aosta con il 57,75%, quindi c’è il Friuli Venezia Giulia con il 57,16% di share.