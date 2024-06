E’ terminata con la fine di maggio la stagione televisiva 2023-2024. Facciamo dunque nella nostra storica rubrica di focus ascolti il consueto bilancio di fine stagione con i dati delle nove reti generaliste nazionali ed il canonico confronto con le annate precedenti. I dati come consuetudine in questi casi sono relativi al totale individui e al totale giornata tv e sono del lasso temporale che va dal primo settembre al primo giugno.

Rai1 resta la rete più vista

Si parte naturalmente dalla rete più vista che si conferma essere Rai1 con una media del 18,733%, in calo però dello 0,62% di share rispetto alla stagione precedente. Segue Canale 5 con il 17,684% di share, in calo dello 0,32% di share. Abbiamo poi al terzo posto Rai3 con il 6,578 di share, in calo dello 0,64% di share. Quarto posto per Rai2 con il 5,101% di share, con una leggera flessione nella misura dello 0,08% di share. Quinta piazza per Italia 1 con il 4,72% di share, in crescita dello 0,07% di share. Sesto posto poi per Rete 4 con il 4,035% di share in crescita dello 0,12% di share.

Le “nuove” reti in salute

Settimo posto per La7 con il 3,669% di share in crescita dello 0,20% di share. Chiudono all’ottavo posto Tv8 con il 2,377% di share, dato identico allo scorso anno e Nove con il 2,26% di share in crescita dello 0,45% di share rispetto alla precedente stagione tv. Proseguiamo ora nel nostro Focus ascolti con i dati relativi ai “canali specializzati” delle due principali aziende radiotelevisive nazionali.

I canali specializzati Mediaset (quasi) doppiano quelli Rai

Per quel che riguarda i canali specializzati Mediaset quasi doppia Rai. I dati della stagione 2023-2024 delle specializzate vedono le reti Mediaset all’11,15% di share, mentre le specializzate Rai si fermano al 6,34% di share. Grazie dunque ai suoi canali specializzati e alla loro library cinematografica decisamente più prelibata rispetto a quella a disposizione delle reti Rai (che annoverano fra di loro canali con shares da prefisso telefonico, quali sono Rai scuola, Rai storia e Rai 5) il totale Mediaset prevale su Rai raggiungendo il 37,586% di share a fronte del 36,769% della tv pubblica.

Rai in testa nei canali tradizionali generalisti

La dimostrazione che è grazie al dato dei canali specializzati che Mediaset prevale su Rai l’abbiamo facendo il totale delle tre generaliste, dove Rai prevale su Mediaset con il 30,41% di share a fronte del 26,44% dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi. Va detto inoltre che dalla stagione del Covid ad oggi, Mediaset ottiene in questa stagione tv l’ascolto complessivo di tutte le sue reti più alto appunto con il 37,586% di share. La Rai invece, stagione 2022-2023 a parte dove ottenne ha ottenuto ben il 38,34% di share, mantiene sostanzialmente il medesimo dato, anzi in leggera crescita rispetto alle stagioni post Covid che si fermarono attorno al 35% di share.