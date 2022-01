Focus ascolti gennaio 2022: Rai1 in testa, Canale 5 segue, La7 ad un passo da Rete 4

Siamo già giunti alla fine del primo mese del 2022 e prima che il Festival di Sanremo travolga tutti e tutto diamo un’occhiata ai dati di ascolto del mese di gennaio che sta per terminare in queste ore. I dati che andremo a vedere riguardano il totale giornata ed il prime time del totale individui. Partiamo dal dato più importante, quello ovviamente del totale giornata, con Rai1 in testa con il 17,38% di share. Segue Canale 5 con il 16,43% di share. Il dato di Rai1 risulta essere rilevante visto che nell’ultima settimana di programmazione, in quanto rete istituzionale per eccellenza del servizio pubblico radiotelevisivo, il canale ha ospitato le maratone del Tg1 che ha dato prontamente conto dell’andamento dell’elezione del Presidente della Repubblica.

Seppure i dati di queste maratone sono risultati essere di gran lunga i più alti rispetto a quelli delle altre reti, ovvero Mediaset con Rete 4 e La7, sono risultati ovviamente inferiori rispetto ai dati che fanno registrare i programmi di intrattenimento che vengono ospitati solitamente in quelle fasce orarie. Basta dire che Rai1 ha perso nell’ultima settimana, rispetto a quella precedente l’1,17% di share nel totale giornata e l’1,44% nel prime time. Nonostante questo Rai1 resta la rete più vista. Ma tornando alla classifica delle reti televisive del mese di gennaio 2022 troviamo al terzo posto Rai3 con una media nel totale giornata del 7,3% di share, mentre al quarto posto c’è Italia 1 che con il 4,37% di share precede di un soffio Rai2 che si ferma al 4,34% di share.

Quinto posto per Rete 4 con il 3,72% di share, mentre La7 ottiene una media a gennaio 2022 nel totale giornata del 3,34% di share. Ecco la rete di Urbano Cairo è quella che cresce di più rispetto alle altre grazie alle Maratone di Enrico Mentana della scorsa settimana. Ottiene infatti un incremento dell’1,53% di share nel totale giornata e dello 0,86% di share nel prime time.

Ed a proposito del prime time, vediamo i dati di ascolto del mese di gennaio nel territorio della prima serata con Rai1 che ottiene il 19,55% di share, piazzandosi cosi al primo posto (grazie fondamentalmente ai Soliti ignoti) seguita da Canale 5 che si ferma al 15,98% di share. Terza piazza per Rai3 con il 6,09% di share, quindi c’è al quarto posto Rai2 al 4,73% di share, quinta piazza per La7 con il 4,52% di share, quindi chiude Rete 4 con una media in prima serata nel mese di gennaio 2022 del 4,19% di share,