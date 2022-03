Floriana Secondi lascia L’Isola dei Famosi 16?: “Il popolo è sovrano” (video)

Nel corso dell’ultima puntata de ‘L’Isola Dei famosi 16‘, in onda, stasera, lunedì 28 marzo 2022, la coppia formata da Floriana Secondi ed Antonio Zequila ha perso il televoto (con il 75% dei favorevoli all’eliminazione) contro Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro Iannoni.

Entrambi hanno manifestato l’intenzione di non proseguire l’avventura in Honduras. In particolare, però, l’ex vincitrice del ‘Grande Fratello’ ha avuto qualcosa da (ri)dire sull’andamento del voto popolare minacciando di non proseguire il percorso da single (Qui, il video):

Io non sono d’accordo. Siccome il pubblico ha deciso io voglio andare a casa. Non mi interessa giocare con lui con tutto il rispetto che ho per lui. Il pubblico è sovrano. Ha deciso di mandarmi a casa Vivo per il mio pubblico. Non mi va di andare a Playa Sgamada. Non era il tipo di esperienza che immaginavo. Voglio andare a casa.

Al momento, nemmeno Ilary Blasi è riuscita a farle cambiare idea: