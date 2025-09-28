Chi è la nuova opinionista del Grande Fratello. Vita privata e carriera

Floriana Secondi: età, marito e figli, dove vive, lavoro, quanto ha vinto al Grande Fratello, la cotta per Luca Argentero

Floriana Secondi rimane una figura iconica della televisione italiana, celebre per essere stata la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello nel 2003. Oggi, a 46 anni, continua a mantenere viva la sua popolarità non solo per il passato televisivo ma anche per la sua presenza attiva sui social media e il suo ruolo imprenditoriale.

Il percorso televisivo e la carriera di Floriana Secondi

Originaria di Roma, Floriana Secondi ha iniziato la sua carriera lavorando come barista, cameriera in ristoranti di lusso e animatrice in villaggi turistici internazionali. La sua svolta arriva con la partecipazione al Grande Fratello 3, dove si è imposta come vincitrice, battendo avversari noti come Victoria Pennington e Luca Argentero. Dopo questa vittoria, ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui il reality La Fattoria nel 2004 e numerose trasmissioni condotte da Barbara d’Urso, come Pomeriggio Cinque e Domenica Live, nelle quali ha ricoperto il ruolo di opinionista.

Oltre alla televisione, Floriana ha sviluppato una carriera imprenditoriale, diventando titolare di diversi negozi. Questa attività rappresenta un’importante dimensione della sua vita professionale, che le permette di mantenere una posizione stabile anche fuori dal piccolo schermo.

Vita privata e relazioni sentimentali

Nella sua vita privata, Floriana ha affrontato diverse sfide. Figlia di genitori separati, ha trascorso parte della sua infanzia lontano da entrambi, vivendo in collegio. Ha raccontato pubblicamente di un rapporto complicato con la madre, segnata da problemi di tossicodipendenza, e ha mantenuto un legame con i fratelli Eleonora ed Enrico, nati dalla seconda moglie del padre.

Floriana è madre di Domiziano, il figlio avuto durante il matrimonio con Mirko Fantini. Domiziano ha oggi 14 anni. Dopo la separazione, ha avuto una relazione con Khaled Shaban, cantante e ballerino egiziano, e successivamente una storia intensa con il ballerino Daniele Pompili. Attualmente, vive una relazione serena con Angelo, architetto di professione, con cui sta da sette anni.

Presenza social e popolarità attuale

Floriana Secondi conta su un seguito di oltre 75 mila follower su Instagram, dove è attiva con il profilo @floriana_secondi_real. Attraverso i social media, continua a dialogare con i fan e a condividere momenti della sua vita sia privata sia professionale, confermando la sua rilevanza nel panorama dello spettacolo italiano.

Recentemente, il suo nome è tornato in auge con la partecipazione all’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi, dove è stata una delle 22 concorrenti protagoniste, dimostrando ancora una volta la sua capacità di attrarre l’attenzione del pubblico televisivo.