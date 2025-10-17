Flavio Montrucchio: età, laurea, dove vive, la moglie Alessia Mancini e i figli

Dal trionfo al Grande Fratello al successo come conduttore di Real Time, fino in Rai: Flavio Montrucchio ha costruito una carriera solida e una famiglia unita con Alessia Mancini.

Il pubblico lo apprezza per la sua discrezione e per essere riuscito a conquistarlo poco per volta, un passo dopo l’altro. Il sorriso di Flavio Montrucchio è ormai una presenza familiare nelle case degli italiani, il suo volto è rassicurante e il suo modo di condurre è elegante, rispecchiando competenza, ironia e sensibilità.

Tutto è nato nel 2001, quando il giovane torinese dagli occhi azzurri vinse il Grande Fratello. Da lì l’ascesa verso il successo è stata misurata e ben strutturata, grazie allo studio e al talento. Arrivano le soap, il teatro, fino ai successi di Primo Appuntamento e Bake Off Italia, trasformando la sua figura da concorrente a conduttore di primo piano. E poi la sua vita privata che ha sempre affascinato i fan: la lunga storia d’amore con Alessia Mancini rappresenta una delle più longeve e sincere dello spettacolo italiano.

Gli inizi: dal liceo scientifico al Grande Fratello

Nato a Torino il 15 maggio 1975, sotto il segno del Toro, Flavio cresce tra la città e San Damiano d’Asti, dove trascorre gran parte dell’adolescenza. Dopo la maturità scientifica e un periodo di servizio militare volontario, si avvicina al mondo del lavoro in ambito bancario, ma quella strada gli sta stretta. Nel 2001 decide di provare un’esperienza diversa, senza immaginare che avrebbe segnato una svolta: entra nella casa del Grande Fratello 2, il reality di Canale 5, all’epoca una novità assoluta del mondo televisivo.

Qui Montrucchio si distingue per la sua educazione, la calma e la capacità di restare se stesso. Vince il programma e diventa in breve tempo un volto noto del piccolo schermo. Ma, a differenza di molti altri ex concorrenti, decide di non fermarsi alla notorietà: si iscrive a corsi di recitazione e studia dizione e recitazione teatrale, con l’obiettivo di trasformare quella visibilità in una carriera solida.

Il debutto arriva l’anno successivo, nel 2002, quando entra nel cast di CentoVetrine nel ruolo di Alessandro Torre. È un successo immediato: il pubblico lo premia, e lui rimane nel cast principale per cinque anni, fino al 2007. Ma la soap non è l’unico terreno di sperimentazione: Montrucchio recita anche in teatro, nel musical Grease, e in diverse fiction Rai come Donna Detective, Capri e Provaci ancora prof!, affiancando attrici come Virna Lisi e Lucrezia Lante della Rovere.

Il suo talento e la sua versatilità gli permettono di spaziare dal poliziesco alla commedia romantica, passando per ruoli brillanti e drammatici. Nel 2012 partecipa come concorrente a Tale e Quale Show, dove conquista il secondo posto grazie a esibizioni di grande precisione e simpatia. È l’ultima tappa di una lunga fase artistica: nel 2014, Flavio sente il bisogno di reinventarsi.

Il passaggio alla conduzione: da Rai 1 a Real Time

È il 2014 l’anno della svolta. Montrucchio accantona momentaneamente la recitazione per dedicarsi alla conduzione televisiva. Dopo alcune esperienze su Rai 1 – come Una notte per Caruso, Festival di Castrocaro e lo Zecchino d’Oro – arriva la vera consacrazione con Real Time, canale dove diventa uno dei volti simbolo.

Nel 2019 prende le redini di Primo Appuntamento, il dating show più romantico della TV, e conquista il pubblico con il suo stile garbato e ironico. Seguono spin-off come Primo Appuntamento Hotel e Primo Appuntamento Crociera, oltre ai dolci format di Bake Off Italia, dove affianca la moglie Alessia Mancini in Junior Bake Off Italia.

Negli anni più recenti, Montrucchio ha ampliato ancora il proprio repertorio: ha condotto Cook40’ su Rai 2, Linea Verde Estate su Rai 1 e, dal 2025, è al fianco di Anna Falchi alla guida de I Fatti Vostri, segnando così un ritorno in grande stile alla TV generalista.

Vita privata: l’amore con Alessia Mancini e i figli

Flavio Montrucchio è sposato dal 2003 con Alessia Mancini, conosciuta pochi anni prima durante la registrazione di un programma Mediaset. Una coppia che, a distanza di oltre vent’anni, rappresenta un raro esempio di stabilità nel mondo dello spettacolo. “Ci amiamo e ci rispettiamo a vicenda. Nessuno invade gli spazi dell’altro. Questo è il segreto della nostra longevità.” Ha confidato a Oggi.

Flavio ha più volte raccontato di essersi innamorato di lei a prima vista e di averla conquistata con un gesto romantico: un mazzo di cento rose rosse. Dal loro amore sono nati due figli: Mya, il 10 aprile 2008, e Orlando, l’8 aprile 2015. Entrambi i genitori hanno sempre cercato di proteggere la privacy dei loro bambini, pur condividendo talvolta momenti di famiglia sui social. Nel 2014 Alessia ha raccontato a Verissimo un momento doloroso, quello della perdita di un bambino prima della nascita di Orlando. Un episodio difficile, che ha però rafforzato il legame tra i due, oggi più uniti che mai. Oggi Flavio e la sua famiglia vivono a Roma, in una zona residenziale tranquilla, lontana dal caos ma vicina agli studi televisivi. È tifoso della Juventus, ma non nasconde una certa simpatia per il Torino.