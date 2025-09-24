Flavio: età, perchè ha lasciato il calcio, cosa è successo con Denise a Temptation, studi, profilo Instagram

La nuova stagione di Uomini e Donne porta con sé un volto che promette di lasciare il segno. Si chiama Flavio Ubirti, ha 24 anni ed è il nuovo tronista dell’edizione 2025-2026. Giovane, determinato e con le idee chiare, Flavio non è un volto totalmente inedito per il pubblico televisivo. Gli spettatori lo ricordano infatti come uno dei tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island.

Ora, però, il ragazzo orginario di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, è pronto a mettersi in gioco in prima persona, alla ricerca dell’amore vero e di un progetto di vita ben preciso: costruirsi una famiglia e diventare padre.

Dalla provincia toscana al piccolo schermo

Flavio si definisce un ragazzo “tranquillo, razionale ed equilibrato”. Cresciuto in una famiglia unita, è molto legato ai genitori e al fratello minore Giulio, con cui condivide oggi un rapporto speciale, nonostante i litigi dell’infanzia.

“Mia mamma c’è sempre, a mio padre dico tutto, con mio fratello da piccoli avevamo un rapporto litigioso, oggi andiamo in vacanza insieme”, ha confessato il giovane, che ha anche voluto ringraziare i genitori per l’educazione che gli hanno impartito e per non avergli mai fatto mancare nulla.

Di professione fa il calciatore, ha militato nella squadra Baldaccio Bruni di Anghiari. Negli ultimi mesi, però, ha scelto di mettere in pausa la carriera sportiva per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Parallelamente lavora come modello, settore in cui la sua immagine pulita e il suo fisico allenato gli hanno aperto diverse porte.

L’esperienza a Temptation Island

Il grande pubblico lo ha conosciuto durante Temptation Island, dove ha partecipato come tentatore. Nel villaggio, Flavio si è avvicinato a Denise Rossi, allora fidanzata di Marco Raffaelli. La loro complicità ha inevitabilmente scatenato tensioni e portato la coppia al falò di confronto finale, uno dei momenti più discussi dell’edizione.

Marco, ferito dalle parole di Denise (che lo aveva descritto come immaturo e insicuro) ha deciso di chiudere la relazione, nonostante lei gli avesse chiesto una seconda possibilità. A pesare sulla scelta è stato proprio l’interesse di Denise verso Flavio, vissuto come un tradimento emotivo più che fisico.

Dopo la fine del programma però, Flavio e Denise hanno preso strade diverse. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha dichiarato che non ci sarebbe stato alcun seguito al loro flirt, lontano dalle telecamere. Si dice che la ragazza possa aver cercato di riavvicinarsi all’ex fuori dal programma.

Non un “bello e dannato”

A differenza di molti coetanei, Flavio non ama atteggiarsi da “bello e dannato”, né da bad boy. “Se voglio farlo, mi riesce farlo”. Sono l’opposto del tipico “malessere” che oggi piace tanto alle ragazze. Io penso che un uomo non abbia bisogno di fare lo stron** o il figo per conquistare una donna. Io punto sull’affidabilità e sulla bontà d’animo. Quando mi dicono che sono un ragazzo d’altri tempi mi riempio d’orgoglio”, ha dichiarato.

Accanto a Cristina Anania, altra tronista di questa stagione, Flavio si prepara a vivere un’esperienza che potrebbe cambiargli la vita. Il pubblico lo seguirà passo dopo passo, curioso di scoprire se dietro il suo sorriso rassicurante e il fisico da atleta si nasconda davvero quell’uomo affabile e semplice che lui stesso dichiara di essere.