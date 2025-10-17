“Flavia Pennetta a Ballando con le Stelle?”. La risposta del marito Fognini

Fabio Fognini, una star nell’ambito del tennis e ora concorrente dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. L’atleta ha infatti accettato l’invito di Milly Carlucci ad entrare nella pista da ballo più famosa della tv, e in questa occasione si sta esibendo – puntata dopo puntata – con la ballerina professionista Giada Lini. Una coppia vincente, la loro, che sta dimostrando – al pubblico a casa ma soprattutto ai giudici – la grande determinazione di Fognini, che ha saputo perfettamente adattarsi allo scenario televisivo dopo una carriera, di tutto rispetto, nell’ambito dello sport.

Il tennista è stato ospite d’onore, insieme a Lini, dell’evento La Dolce Vita Challenge, organizzato da Gabriella Carlucci in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma. Promosso da Sport Vision e The Arena SRL, l’evento ha celebrato lo stile, l’eleganza e la passione per lo sport, a sostegno dell’associazione Io Stacco la Spina – APS.

Fabio Fognini e le dichiarazioni su Ballando con le Stelle

Nel corso dell’evento, Fabio Fognini e Giada Lini sono stati intervistati da Gabriella Carlucci, che ha chiesto al tennista come stia affrontando questi nuovi abiti da personaggio televisivo dopo il suo ritiro dal tennis. “Se entrerò o meno nel mondo dello spettacolo? Dipende da come andrà questa esibizione e questo Ballando con le Stelle con la maestra. Ora c’è da pensare al ballo: mi piacerebbe lavorare nel mondo della tv, perché no“. E ancora: “I miei figli hanno iniziato a ballare anche loro, anche se ovviamente gli manco, perché sto facendo Milano – Roma tutte le settimane. Sanno quello che sto facendo, che è la cosa più importante“.

Sulla moglie Flavia Pennetta ha invece detto che continua a sostenerlo e a dirgli di godersi questo viaggio. “Magari il prossimo anno invitiamo lei a fare la ballerina a Ballando“, ha esordito Carlucci. “Sicuramente sarà meglio di me“, ha risposto Fognini. Giada Lini ha invece dichiarato che il suo partner di ballo impara i passi velocemente e ha una memoria buonissima. “Secondo me ci darà soddisfazioni. Ovviamente è una cosa nuova per lui, ma pian piano sta conoscendo anche questo ambito“.

“Cercherò di stupirvi“: le parole di Fognini prima della puntata

Ai microfoni di TvBlog, Fabio Fognini ha invece dichiarato: “Mi sto impegnando tantissimo, sto migliorando pian piano. I risultati si vedranno e cercherò di stupirvi ogni sabato con una performance diversa“.