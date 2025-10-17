“Flavia Pennetta a Ballando con le Stelle?”. La risposta del marito Fognini
In occasione de La Dolce Vita Challenge, evento organizzato da Gabriella Carlucci, Fabio Fognini ha parlato di Ballando con le Stelle.
Fabio Fognini, una star nell’ambito del tennis e ora concorrente dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. L’atleta ha infatti accettato l’invito di Milly Carlucci ad entrare nella pista da ballo più famosa della tv, e in questa occasione si sta esibendo – puntata dopo puntata – con la ballerina professionista Giada Lini. Una coppia vincente, la loro, che sta dimostrando – al pubblico a casa ma soprattutto ai giudici – la grande determinazione di Fognini, che ha saputo perfettamente adattarsi allo scenario televisivo dopo una carriera, di tutto rispetto, nell’ambito dello sport.
Il tennista è stato ospite d’onore, insieme a Lini, dell’evento La Dolce Vita Challenge, organizzato da Gabriella Carlucci in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma. Promosso da Sport Vision e The Arena SRL, l’evento ha celebrato lo stile, l’eleganza e la passione per lo sport, a sostegno dell’associazione Io Stacco la Spina – APS.
Fabio Fognini e le dichiarazioni su Ballando con le Stelle
Nel corso dell’evento, Fabio Fognini e Giada Lini sono stati intervistati da Gabriella Carlucci, che ha chiesto al tennista come stia affrontando questi nuovi abiti da personaggio televisivo dopo il suo ritiro dal tennis. “Se entrerò o meno nel mondo dello spettacolo? Dipende da come andrà questa esibizione e questo Ballando con le Stelle con la maestra. Ora c’è da pensare al ballo: mi piacerebbe lavorare nel mondo della tv, perché no“. E ancora: “I miei figli hanno iniziato a ballare anche loro, anche se ovviamente gli manco, perché sto facendo Milano – Roma tutte le settimane. Sanno quello che sto facendo, che è la cosa più importante“.
Sulla moglie Flavia Pennetta ha invece detto che continua a sostenerlo e a dirgli di godersi questo viaggio. “Magari il prossimo anno invitiamo lei a fare la ballerina a Ballando“, ha esordito Carlucci. “Sicuramente sarà meglio di me“, ha risposto Fognini. Giada Lini ha invece dichiarato che il suo partner di ballo impara i passi velocemente e ha una memoria buonissima. “Secondo me ci darà soddisfazioni. Ovviamente è una cosa nuova per lui, ma pian piano sta conoscendo anche questo ambito“.
“Cercherò di stupirvi“: le parole di Fognini prima della puntata
Ai microfoni di TvBlog, Fabio Fognini ha invece dichiarato: “Mi sto impegnando tantissimo, sto migliorando pian piano. I risultati si vedranno e cercherò di stupirvi ogni sabato con una performance diversa“.