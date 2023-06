Dopo la finale di UEFA Europa League di una settimana fa, persa dalla Roma ai calci di rigori contro il Siviglia, questa sera, un altro club italiano proverà ad alzare al cielo un trofeo internazionale. Stiamo parlando della Fiorentina che, stasera, all’Eden Arena di Praga, affronterà gli inglesi del West Ham per la finale di UEFA Europa Conference League.

I viola allenati da Vincenzo Italiano tornano a giocare in una finale europea dopo ben trentatré anni. La Fiorentina è giunta in finale dopo aver battuto il Twente agli spareggi, dopo essere arrivata al secondo posto nel Gruppo A con İstanbul Başakşehir, Hearts e RFS Riga, e dopo aver eliminato il Braga agli spareggi per gli ottavi di finale, il Sivasspor agli ottavi, il Lech Poznań ai quarti e il Basilea in semifinale.

Gli Hammers allenati da David Moyes, invece, che hanno tre italiani nella propria rosa (Gianluca Scamacca, Angelo Ogbonna ed Emerson Palmieri), sono arrivati in finale dopo aver battuto il Viborg agli spareggi, dopo essere arrivati al primo posto nel Gruppo B con Anderlecht, Silkeborg e FCSB e dopo aver eliminato l’AEK Larnaca agli ottavi di finale, il Gent ai quarti e l’AZ Alkmaar in semifinale.

Fiorentina-West Ham sarà visibile in chiaro su TV8 e andrà in onda anche su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). La partita avrà inizio alle ore 21 mentre il pre-partita andrà in onda a partire dalle ore 19:30.

La conduzione del pre e post-partita sarà affidata a Leo Di Bello, con la partecipazione di Beppe Bergomi, Margherita Cirillo, Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis e di Alessandro Bonan e Marco Bucciantini in collegamento da Praga.

La telecronaca del match, invece, sarà a cura di Massimo Marianella, con commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo, infine, ci saranno Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni.