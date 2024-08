Per il terzo anno consecutivo, la Fiorentina proverà a prendere parte alla UEFA Conference League, la terza manifestazione continentale per club per importanza, dopo Champions League ed Europa League. Per farlo, i viola, allenati quest’anno da Raffaele Palladino, con i nuovi acquisti Kean, Colpani, Pongracic, De Gea e Gudmundsson, dovranno superare l’ostacolo dei preliminari.

Gli avversari, quest’anno, saranno gli ungheresi della Puskas Akademia. La Fiorentina affronterà il primo atto di questa doppia sfida in casa, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, nella partita che si giocherà giovedì 22 agosto 2024.

Chi supererà i preliminari, conquisterà l’accesso alla fase campionato della Conference League 2024/2025 che vedrà la partecipazione di 36 squadre e che avrà inizio il prossimo 3 ottobre.

Nelle due precedenti partecipazioni alla Conference, la Fiorentina è riuscita ad arrivare fino alla finale del torneo, vedendosi, però, sfuggire il trofeo ad un passo. Nella finale di due edizioni fa, infatti, i viola hanno perso contro il West Ham mentre lo scorso 29 maggio la squadra allenata da Vincenzo Italiano (quest’anno, tecnico del Bologna) si è arresa ai greci dell’Olympiakos con un gol arrivato al 116esimo minuto.

La stagione 2024/2025 della Fiorentina è iniziata con un pareggio ottenuto a Parma, contro i padroni di casa ducali, nella prima giornata di campionato di Serie A. Nella seconda giornata, i gigliati affronteranno il Venezia in casa.

Di seguito, trovate tutti i dettagli per seguire la partita della Fiorentina in diretta televisiva.

Fiorentina-Puskas: dove vederla in tv

La partita tra Fiorentina e Puskas Akademia andrà in onda in chiaro su TV8 e su Sky Sport, a partire dalle ore 20. Su TV8, lo studio post partita andrà in onda alle ore 22.

Per quanto riguarda Sky, il match andrà in onda precisamente su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo, invece, ci sarà Vanessa Leonardi.