La fitta rete di segreti e bugie in cui è finito il Dr. Diego Mancini (Marco Bocci) potrebbe non sciogliersi del tutto, non ancora. Fino all’ultimo battito 2, seconda stagione della fiction di Raiuno diretta da Cinzia Th Torrini, grazie ai buoni ascolti ottenuti dagli episodi andati in onda nell’autunno 2021 potrebbe diventare presto una realtà. Curiosi di saperne di più? Allora proseguite nella lettura per scoprire cosa sappiamo finora della seconda stagione!

Fino all’ultimo battito 2, quando in onda?

A dare più di una speranza sull’uscita della seconda stagione è stata Bianca Guaccero, che nella serie interpreta Rosa Patruno, nuora del boss Cosimo (Fortunato Cerlino), madre di Mino (Michele Spadavecchia) ed interesse amoroso del protagonista.

Intervistata da NuovoTv, l’attrice (impegnata anche in Detto Fatto), si è infatti lasciata scappare che “la serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le puntate della seconda stagione”. Una dichiarazione a cui, però, va detto non è seguita nessuna conferma né da Rai Fiction né da Eliseo Multimedia, che hanno prodotto la prima stagione.

Ma se davvero il set riaprirà presto, è probabile che le riprese dei nuovi episodi possano avvenire già nel 2022, permettendo così una messa in onda di Fino all’ultimo battito 2 nell’autunno dello stesso anno oppure nell’inverno del 2023.

Fino all’ultimo battito 2, la trama

Sulla trama, invece, non ci sono indicazioni. Ovviamente, molto dipenderà da come si concluderà l’ultima puntata della prima stagione: Diego riuscirà a liberarsi della stretta del boss Patruno che ormai è su di lui da troppo tempo?

La seconda stagione potrebbe vedere il protagonista invischiato in un nuovo guaio, ed alla prese con nuove bugie da dover raccontare ad Elena (Violante Placido) pur di proteggere la propria famiglia. Ma, ipotizziamo, potrebbe anche vedere il medico iniziare a dare sempre più corda al suo lato più oscuro e, perché no, trovare sempre più gusto nel vivere una doppia vita.

Fino all’ultimo battito 2, il cast

Ancora mistero, inoltre, sul cast: scontata la presenza degli attori principali della prima stagione, ma sarà ovviamente necessario introdurre nuovi ruoli e, quindi, nuovi interpreti, per dare linfa ad altrettante nuove storie da raccontare.

Marco Bocci è Diego Mancini;

Violante Placido è Elena Ranieri, compagna di Diego;

Loretta Goggi è Margherita Ranieri, madre di Elena;

Fortunato Cerlino è Cosimo Patruno, boss che evade di prigione e tiene in scacco Diego;

Bianca Guaccero è Rosa Patruno, nuova di Cosimo che fa da intermediario con Diego e che inizia a provare dei sentimenti nei suoi confronti;

Gaja Mascale è Anna Monaco: figlia di Elena e di Rocco (Michele Venitucci);

Giovanni Carone è Paolo, figlio di Diego ed Elena;

Alessia Giuliano è il Magistrato Pansini;

Giandomenico Cupaiolo è l’Ispettore Capo Santoro;

Ignazio Oliva è don Claudio.

Fino all’ultimo battito 2, quante puntate sono?

Una seconda stagione della serie tv potrebbe vedere confermato il numero di episodi della prima, ovvero dodici, in onda in sei prime serate ed altrettante settimane. Non è da escludere, però, che visto il buon riscontro della prima stagione si possano aumentare le puntate della seconda.

Fino all’ultimo battito 2, regista e sceneggiatori

Difficile immaginare un’altra regista dietro la macchina da presa: Cinzia Th Torrini dovrebbe quindi essere confermata alla guida della fiction. Anche per la sceneggiatura della seconda stagione potrebbe esserci la conferma di Andrea Valagussa, Fabrizia Midulla, Maura Nuccetelli, Elisa Zagaria e Nicola Salerno. A produrre, ancora una volta, Rai Fiction ed Eliseo Multimedia.

Fino all’ultimo battito 2, dov’è stato girato?

In attesa di una conferma del cast artistico e tecnico, sembra abbastanza ovvio che anche la seconda stagione della serie sarà ambientata in Puglia, in particolare a Lecce, Molfetta, Bari e Cosenza. D’altra parte, la prima stagione ha ottenuto il sostegno della Regione Puglia e dell’Apulia Film Commission.

Fino all’ultimo battito 2, dove vederlo?

La fiction, una volta pronta, si potrà vedere sia in tv su Raiuno che in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui è possibile rivedere tutta la prima stagione.