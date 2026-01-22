Finalmente si sposa: fiori d’arancio per l’allieva storica di Amici, chi è il futuro marito

In venticinque edizioni di Amici, sono tanti gli allievi che si sono fatti conoscere e amare dal pubblico che, ancora oggi, continuano a seguire gli ex protagonisti del talent show sui social. Oltre a seguire le carriere degli ex allievi, i fan del talent show di canale 5 non perdono di vista le novità sentimentali dei propri beniamini e, proprio sui social, negli scorsi giorni, un’ex allieva ha annunciato il matrimonio dopo aver ricevuto una proposta super romantica, di quelle che tutti sognano.

Con il tramonto a rendere magica l’atmosfera e una gita in barca, un’ex protagonista di Amici, di un’edizione che è stata tra le più iconiche, è stata sorpresa dal fidanzato che le ha chiesto di sposarlo. Un momento da favola per la cantante che, oggi, pur avendo scelto una vita più riservata, ha deciso di condividere la propria felicità sui social.

Cassandra De Rosa si sposa: cosa fa oggi l’ex allieva di Amici

Dopo aver incantato tutti con la sua bellissima voce durante la settima edizione di Amici vinta da Marco Carta, Cassandra De Rosa è pronta a pronunciare il fatidico sì sposando il fidanzato. “Avrei potuto condividere tante canzoni, ma sinceramente, tutto ciò che che voglio sentire è questo pianto di gioia e queste risate felici! La mia vita è stata una montagna russa e amo tutto ciò che mi è successo, non importa cosa, perché mi ha portato da te amore mio. Abbiamo detto sì!”.

Con queste parole, Cassandra De Rosa ha annunciato il matrimonio che ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri da parte di fan e amici come Pasqualino Maione, Manuel Aspidi, Pierdavide Carone, Samantha Discolpa e Martha Rossi.

“Meraviglia!!!!! Tanto Felice per te ti meriti tanta felicità”, scrive l’ex allieva Simonetta Spiri. “Che meraviglia! Sembra una scena da film, proprio come la tua vita… bellissimo! Congratulazioni, sono felicissima per te“, scrive un’altra amica.

Dopo l’avventura nella scuola di Amici, Cassandra che conquistò tutti con la sua bellissima voce, ha anche partecipato La Voz, versione spagnola di The Voice. Inoltre, si è esibita al Blue Note di Milano, ha partecipato al musical Ad un passo dal sogno e, nel 2009, ha anche autoprodotto il suo EP Gocce in mare aperto.

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La musica fa sempre parte della sua vita come si evince dai contenuti social che condivide ma oggi Cassandra è anche pronta a concentrarsi sull’organizzazione del matrimonio. La cantante, dunque, è pronta a coronare il suo sogno d’amore accanto all’uomo che ha conquistato il suo cuore.