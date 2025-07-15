Filippo Bisciglia, chi è e cosa fa la sua compagna (ex Miss Italia)

Il conduttore di Temptation Island sta con lei da tantissimi anni, lui stesso ha svelato qual è il segreto del loro amore

Filippo Bisciglia ha una compagna che è famosa come lui e lo sostiene anche nel lavoro, accompagnandolo sempre nelle riprese di Temptation Island. Lei e il conduttore stanno assieme ormai da 16 anni e sono davvero molto affiatati e uniti, non tutti però sanno di chi si tratta perché, nonostante la notorietà di entrambi, sono molto riservati riguardo alla loro storia.

Fatta eccezione per qualche intervista in cui Filippo Bisciglia, trovandosi a parlare d’amore, non può che parlare della sua relazione con Pamela Camassa, la sua compagna da 16 anni. Conducendo un programma che ha come protagonisti coppie alle prese con crisi e tradimenti, il paragone è inevitabile e proprio recentemente l’ex gieffino ha spiegato qual è il segreto dell’amore tra lui e la compagna.

Chi è e cosa fa Pamela Camassa, la compagna di Filippo Bisciglia

Pamela Camassa è un volto noto della televisione italiana, compagna di Filippo Bisciglia da 16 anni, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2002 vincendo Miss Mondo Italia, dopo tre anni ha conquistato il terzo posto a Miss Italia e si è fatta subito riconoscere per la sua grande bellezza.

Ma è nel 2006 che la Camassa ha iniziato a lavorare in televisione come valletta nel programma I Raccomandati, poi ha partecipato a Ballando con le Stelle e aveva come compagno Angelo Madonia, è riuscita a conquistare il secondo posto. L’ultima esperienza televisiva risale al 2023 con la partecipazione all’Isola dei Famosi. Tempo fa in un’intervista a Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin che quando era più piccola provò a partecipare ad Amici di Maria De Filippi, presentandosi come ballerina pur non essendola. Così quando l’insegnante di danza, all’ora era Steve La Chance, chiese di ripetere una coreografia, lei finse di essersi fatta male, perché non sapeva ripeterla.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa non si sono mai sposati, vivono assieme a Roma in un bellissimo appartamento e non hanno figli. Il conduttore di Temptation Island tempo fa ha detto che gli sarebbe piaciuto avere dei bambini, ma le cose sono andate in altro modo. La coppia, nonostante negli anni siano circolate diversi voci di presunti tradimenti da parte di lui, è unitissima e molto affiatata. Proprio recentemente prima che iniziasse la nuova stagione del reality delle coppie di Canale Cinque, Bisciglia ha spiegato quale è il segreto della loro storia.

Il conduttore stava dicendo che spesso gli è capitato di notare più di una tentatrice, ma di ritornare subito alla realtà, raccontando che Pamela sarebbe la prima a fare commenti sui tentatori. Il segreto della loro unione è proprio la sincerità e la grande ironia di entrambi. Filippo ha anche spiegato che la loro relazione, in sedici anni, ha avuto anche momenti di crisi, semplicemente loro non li hanno pubblicizzati. Poi della sua bella compagna ha detto: “(…) Lei per me è tutto: una sorella la mia migliore amica una nemica. Non sono geloso perché lei non me ne da modo (…)“.