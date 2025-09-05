Festival di Sanremo: c’è l’annuncio della Rai

Il Festival della Canzone italiana non lascia Sanremo. Dpo mesi di trattative riservate, la Rai e il Comune hanno raggiunto un’intesa che garantirà alla città ligure l’ospitalità della manifestazione per i prossimi tre anni.

Un annuncio che mette fine a settimane di incertezza e che conferma il legame indissolubile tra il Festival e il Teatro Ariston, simbolo della musica italiana nel mondo.

Un accordo non scontato

Le trattative sono state lunghe e complesse. Da un lato la Rai, intenzionata a difendere la titolarità del format riconosciutale da una sentenza del Tar; dall’altro il Comune di Sanremo, legittimo proprietario del marchio “Festival della Canzone Italiana”, anch’esso tutelato dallo stesso pronunciamento.

Due posizioni apparentemente inconciliabili che hanno trovato un punto di equilibrio soltanto negli ultimi giorni grazie a un confronto serrato tra il sindaco Alessandro Mager e la delegazione di Viale Mazzini guidata dal direttore del Prime Time, Williams Di Liberator.

L’accordo, della durata di tre anni, non è stato ancora dettagliato nei suoi aspetti economici e organizzativi, che verranno resi pubblici nelle prossime settimane. Ma la sostanza è chiara: la Rai mantiene la titolarità del format televisivo, mentre al Comune resta il prestigio del marchio.

La macchina organizzativa già in moto

Il raggiungimento dell’intesa non poteva tardare oltre. I tempi tecnici per spostare la manifestazione altrove erano ormai scaduti e Carlo Conti, anche per quest’anno direttore artistico e conduttore, è già al lavoro nella selezione delle canzoni che saliranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026.

La scelta delle date non è casuale. Il Festival si svolgerà subito dopo la chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina (22 febbraio) e prima dell’inizio delle Paralimpiadi (6 marzo) così da evitare sovrapposizioni mediatiche e logistiche.

La Rai ha affidato l’esclusiva della notizia al Tg1, diretto da Gianmarco Chiocci. Una scelta che molto osservatori hano letto come un segnale distensivo in questo momento in cui si moltiplicano le voci su un possibile avvicendamento alla guida della testata.

Nonostante l’accordo, però, la vicenda giudiziaria non è del tutto archiviata. La società Just Entartainment, che aveva presentato ricorso contro il bando pubblico indetto dal Comune, ha visto respingere la richiesta cautelare, ma la questione sarà discussa nel merito dal Tar il prossimo 27 ottobre 2025.

Una data che potrebbe ancora presentare sorprese sul piano legale, pur senza intaccare l’organizzazione del Festival 2026.

Con l’arrivo di Carlo Conti, che ha già diretto con successo diverse edizioni negli anni passati, si apre quindi una nuova fase all’insegna della continuità ma anche del rinnovamento. La sfida sarà confermare gli straordinari ascolti registrarti lo scorso anno e introdurre elementi di freschezza in grado di attrarre il pubblico più giovane.