Festival di Sanremo, Carlo Conti annuncia Sanremo Top: a marzo due serate speciali

Nel 1994 Pippo Baudo ideava e lanciava Sanremo Top. Il programma andò in onda su Rai 1 fino al 1998, prima di tornare per una sesta edizione nel 2002. Lo scopo della trasmissione era presentare al pubblico, a circa un mese dalla fine del Festival di Sanremo, una nuova classifica basata sulle vendite degli album dei cantanti partecipanti a quella edizione della kermesse canora.

I partecipanti venivano poi intervistati dal conduttore (Pippo Baudo nelle prime tre e nell’ultima edizione, Mike Bongiorno e Veronica Pivetti nella quarta e nella quinta), talvolta anche con telefonate in studio da parte del pubblico. Rai 1 adesso si appresta a rispolverare Sanremo Top: Carlo Conti ha annunciato due serate speciali a marzo.

Torna Sanremo Top a marzo 2026 con due serate speciali: l’annuncio di Carlo Conti

Sanremo Top sta per tornare dunque. L’obiettivo è rimasto identico: fare il punto sui brani presentati al Festival di Sanremo, osservare l’andamento delle canzoni nelle classifiche delle vendite e vedere se la chart stilata al Teatro Ariston nelle cinque serate di Sanremo (24–28 febbraio) rispecchia effettivamente il giudizio del mercato.

A dare l’annuncio, nel giorno in cui la stampa accreditata ascoltava in anteprima i brani del prossimo Sanremo, è stato Carlo Conti: «Un mese dopo il Festival, Pippo Baudo faceva Sanremo Top, un programma dedicato all’andamento dei brani in gara nelle classifiche, e nel suo ricordo faremo due puntate speciali sabato 7 e 14 marzo».

L’ultima edizione di Sanremo Top, condotta da Pippo Baudo insieme a Silvia Mezzanotte e Anna Tatangelo, è andata in onda nel 2002 in una serata singola a circa un mese di distanza dalle fine del Festival. Ma oggi, spiega il direttore e conduttore artistico di Sanremo 2026, «i tempi sono cambiati, abbiamo le classifiche in tempo reale».

Avrebbe poco senso, televisivamente parlando, attendere un mese per confrontare la classifica di Sanremo e quella delle vendita. La messa in onda della settima edizione di Sanremo Top, il primo dopo la scomparsa di Pippo Baudo, è stata programmata perciò per due appuntamenti a partire dal sabato dopo la serata finale del Festival.

«Divideremo i protagonisti in due serate per vedere come vanno le canzoni». Lo anticipa Carlo Conti nel tradizionale pre-ascolto dei brani in gara riservato alla stampa specializzata. Il presentatore toscano ha sottolineato la volontà di dedicare a Baudo tutto il 76° Festival Sanremo.

«Per quanto riguarda Baudo non ci sarà qualcosa di specifico, ma questa edizione è interamente dedicata a lui», spiega Conti. Anche la scelta di ripescare Sanremo Top intende omaggiare il grande conduttore catanese scomparso lo scorso 16 agosto all’età di 89 anni. «Prendiamo un’idea di Pippo ma tutto il festival sarà nel suo ricordo».