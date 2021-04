Pio e Amedeo ritornano stasera venerdì 23 aprile 2021, in prima serata, con Felicissima Sera, il nuovo varietà di Canale 5 in onda ogni venerdì, a partire dalle ore 21:45. Quella di stasera sarà il secondo dei tre appuntamenti in programma.

Nel primo appuntamento Maria de Filippi è stata ospitata per inaugurare ufficialmente lo show, diventando di diritto la madrina di Felicissima Sera. A seguire è stata la volta di Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto di Savoia, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone.

Nell’appuntamento di questa sera, altri grandi nomi della musica e dello spettacolo si alterneranno sul palcoscenico a partire dal cantante ed ex conduttore e direttore artistico di Sanremo 2018 e 2019, Claudio Baglioni. L’ex capitano della Roma Francesco Totti, il cantante Achille Lauro, recentemente presente nelle 5 serate del 71° Festival della Canzone Italiana, così come Malika Ayane. L’astronauta e astrofisico Umberto Guidoni, l’attore e doppiatore Francesco Pannofino (che ha prestato la sua voce anche per un altro programma di Pio e Amedeo, Emigratis) e infine il cantante Aleandro Baldi.

Tra le curiosità su Pio e Amedeo, riperorriamo un’intervista al Corriere della Sera di pochi giorni fa in cui Pio e Amedeo hanno parlato della funzione educativa in televisione:

Chi l’ha detto che la tv deve educare? È un luogo comune da scardinare. Sono i genitori prima e gli insegnanti poi che devono farlo.

In più hanno ammesso che in Emigratis, citato poc’anzi…