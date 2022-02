Mai giudice in un talent. Ad allontanare ogni possibilità a tal proposito è Federico Zampaglione: “L’ho già esclusa come ipotesi, mi hanno chiamato diverse volte e ho detto no”, dichiara il leader dei Tiromancino a La Nuova Riviera.

La band è pronta a tornare in tour dopo due anni e mezzo di stop, causa pandemia. La data zero di “Ho cambiato tante case” sarà a San Benedetto del Tronto il 25 febbraio, poi a seguire verranno toccate Senigallia, Bologna, Torino e Brescia per un totale di diciannove live.

“Non mi piacciono le gare – aggiunge – vanno fatte all’interno di contesti sportivi. Associare la musica e la gara è ridicolo, non ha senso. Tutto ciò che prevede una gara non mi interessa”.

Zampaglione confessa anche di non essere appassionato al discorso dell’Eurovision Song Contest. “Non l’ho mai visto, mi è capitato ogni tanto, ma non l’ho mai guardato”.

Decisa pure l’opinione sulla questione covid, col tema volutamente non affrontato dal cantautore nei suoi brani: “A massacrarci con una narrazione insostenibile ci hanno già pensato i media. Hanno reso questo virus più insostenibile di quanto non fosse di suo. Articoli, cavolate, teorie, tutta la gente in tv a straparlare, a dire cose e ad affermare il contrario cinque minuti dopo. I media ci hanno ammazzato, penso che gli artisti debbano parlare di altro. Se finiscono anche loro a fare questa narrazione, siamo fottuti”.