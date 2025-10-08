Federico Mastrostefano: età, lavoro, ex fidanzata, il percorso da tronista, profilo Instagram. Tutto sul cavaliere del trono over

A sedici anni dal suo debutto come tronista, Federico Mastrostefano ritorna sotto i riflettori di Uomini e Donne, questa volta come cavaliere del trono over. Il suo ritorno ha subito catturato l’attenzione dei fan, curiosi di scoprire come evolverà il percorso sentimentale di uno dei volti più amati della trasmissione.

Chi è Federico Mastrostefano

Classe 1987, Federico è diventato famoso grazie alla sua partecipazione al trono classico di Uomini e Donne, che lo ha visto protagonista negli anni 2000. Conclusa la relazione con Pamela Compagnucci, ha continuato la sua vita lontano dai riflettori, lavorando come istruttore di nuoto e dedicandosi alla figlia nata da una relazione precedente. Single e sempre affascinante, ha deciso di tornare nel programma che lo ha lanciato per vivere una nuova esperienza sentimentale.

Il ritorno nel programma

Nella puntata del 24 settembre 2025, Federico ha fatto il suo ingresso nel parterre maschile, pronto a conoscere nuove dame e a scrivere un nuovo capitolo della sua vita amorosa. Al suo fianco, anche Francesco S., un altro volto noto del trono over, anch’egli pronto a rimettersi in gioco. Durante la puntata, Maria De Filippi gli ha chiesto con quante donne sarebbe disposto a uscire, e Federico ha risposto senza esitazioni: “Anche con tre”. La sua sincerità ha subito acceso le dinamiche tra le dame del parterre.

La vita privata del cavaliere

Federico Mastrostefano è uno sportivo di eccellenza nel nuoto per salvamento: campione del mondo a Sydney nel 2000, detentore del record mondiale nella categoria professionisti nel 2003 e nuovamente campione del mondo a Adelaide nel 2018 nella categoria Master 40, riservata agli amatori.