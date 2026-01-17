Federica Pellegrini: età, studi, dove vive con Matteo Giunta, l’addio a Magnini, profilo Instagram

Simbolo dello sport italiano, volto televisivo, influencer e ora mamma bis in dolce attesa. La vita di una delle atlete più amate della storia del nostro Paese è un tripudio di successi, trasformazioni e nuovi capitoli che continuano ad appassionare milioni di fan. Ma chi è davvero Federica Pellegrini?

Dalla provincia veneta ai palcoscenici mondiali, dalla giovane promessa del nuoto alla “Divina” che ha scritto pagine indimenticabili dello sport azzurro. Il suo percorso è costellato di record, vittorie, ma anche di scelte coraggiose che hanno segnato la sua carriera e la sua vita privata.

Oggi, a distanza di anni dal ritiro dalle competizioni, la sua popolarità non accenna a diminuire. Tra apparizioni televisive, progetti imprenditoriali e una famiglia in crescita, continua a far parlare di sé.

L’età e gli inizi di una carriera stellare

Nata il 5 agosto 1988 a Mirano, piccolo comune della provincia di Venezia, Federica Pellegrini ha da poco superato i 36 anni. Un’età che, per gli standard del nuoto agonistico, la colloca ormai tra le leggende del passato, ma che nella vita rappresenta solo l’inizio di una nuova fase ricca di progetti e soddisfazioni.

Cresciuta a Spinea in una famiglia dove lo sport scorreva nelle vene – il nonno materno Gastone Lionello era stato campione italiano di lotta greco-romana – fu proprio la madre Cinzia a intuire il talento della piccola Federica. A soli sette anni, dopo i primi corsi di acquaticità, venne iscritta alla società Serenissima di Venezia, dove iniziò a muovere i primi passi verso la gloria.

Il papà Roberto, barman in un grande albergo, e la mamma hanno sempre sostenuto i sogni della figlia, accompagnandola in quel percorso che l’avrebbe portata a diventare, giovanissima, un’icona dello sport mondiale. A soli sedici anni, alle Olimpiadi di Atene 2004, conquistò l’argento diventando la più giovane azzurra di sempre a salire su un podio olimpico individuale.

I successi che hanno fatto la storia e gli amori

Cinque partecipazioni olimpiche, undici record mondiali, quattro titoli iridati nei 200 e 400 metri stile libero: i numeri parlano chiaro. Federica Pellegrini non è stata semplicemente una grande nuotatrice, ma possiamo tranquillamente dire la nuotatrice italiana per eccellenza, che ha dominato la scena internazionale per oltre un decennio.

L’apice della carriera arriva a Pechino 2008, quando vince l’oro olimpico nei 200 metri stile libero regalando all’Italia il primo trionfo femminile nella storia del nuoto. Ma fu ai mondiali di Roma 2009 che la “Divina” scrisse le pagine che la portano alla storia: prima donna al mondo a scendere sotto i quattro minuti nei 400 metri, stabilì un record nei 200 che sarebbe rimasto imbattuto per quattordici anni, il più longevo della storia del nuoto femminile.

La rivista Swimming World Magazine la incoronò “Nuotatrice dell’anno” e per tre anni consecutivi “Nuotatrice europea dell’anno“. Le onorificenze di Stato si susseguirono: Ufficiale, Commendatore e infine Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Un palmares che la colloca nell’olimpo degli sportivi italiani di tutti i tempi.

La vita sentimentale di Federica ha sempre catalizzato l’attenzione dei media e del pubblico. Dopo una relazione con il collega nuotatore Luca Marin tra il 2008 e il 2011, iniziò la storia d’amore più chiacchierata: quella con Filippo Magnini, altro campione delle vasche azzurre.

Dal 2011 al 2017, Federica e Filippo formarono una delle coppie più amate dello sport italiano. Bellissimi, vincenti, affiatati: sembravano destinati al lieto fine. Invece, nel 2017 arrivò l’annuncio della separazione, un addio che fece soffrire entrambi e che alimentò il gossip per mesi. I motivi della rottura non sono mai stati del tutto chiariti pubblicamente, ma entrambi hanno parlato di strade che si erano semplicemente separate.

Ma il destino aveva in serbo per Federica un nuovo amore, quello definitivo. Matteo Giunta, suo allenatore dal 2014, era sempre stato al suo fianco come prezioso collaboratore tecnico. Con il tempo, la stima professionale si è trasformata in qualcosa di più profondo. Dopo tre anni di relazione, il 27 agosto 2022 si sono sposati con una cerimonia da favola a Venezia, suggellando un amore nato tra le corsie di una piscina.

La nuova vita: famiglia e dove vive oggi

Oggi Federica Pellegrini vive a Verona con il marito Matteo Giunta, la città che l’ha accolta durante gli anni del centro federale e che è diventata la sua casa. Il 3 gennaio 2024 è nata Matilde, la loro prima figlia, e la campionessa si è subito dimostrata una mamma innamorata e attenta, condividendo sui social momenti dolcissimi della sua nuova avventura.

Tuttavia non ha nascosto di aver subito una forte pressione da parte dei media prima del lieto annuncio: “Mi chiedevano quando avrei fatto un figlio. È stata una violenza” ha raccontato a Vanity Fair. “La genitorialità è un percorso molto potente. Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile, anche tra di noi come coppia: la psicologia maschile e femminile seguono due vie parallele, non si incontrano mai. È tosta” Ha confessato poi al Corriere della Sera.

Ma le sorprese non finiscono qui: nell’autunno 2025 l’annuncio che ha fatto esplodere di gioia i fan. Federica è nuovamente in dolce attesa e aspetta la seconda bambina. Una famiglia che si allarga e che rappresenta il coronamento di un sogno per una donna che ha già conquistato tutto nello sport ma che ora sta scoprendo nuove gioie della vita.

La casa veronese è il rifugio dove la coppia vive lontano dai riflettori, anche se Federica non ha mai smesso di essere presente sulla scena pubblica con progetti televisivi e imprenditoriali che la vedono protagonista. Ritiratasi dalle competizioni dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 – dove è diventata la prima nuotatrice della storia a partecipare a cinque finali olimpiche consecutive nella stessa specialità – Federica ha intrapreso con successo la carriera televisiva. L’abbiamo vista giurata a Italia’s Got Talent, concorrente a Pechino Express e brillare a Ballando con le stelle, dimostrando talenti insospettabili.

Il suo profilo Instagram (@kikkafede88) conta milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra ricordi sportivi, momenti familiari, collaborazioni con brand e messaggi motivazionali. Federica ha saputo reinventarsi anche come influencer e imprenditrice, sfruttando la sua immagine positiva costruita in anni di successi.