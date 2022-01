Fantasy Island, il reboot di Fantasilandia arriva su Sky Serie

Fantasy Island riapre le sue porte: il sequel/reboot della serie cult anni ’80 torna in tv con un cast aggiornato e con nuovi clienti a partire da domenica 24 gennaio in prima serata su Sky Serie, e in streaming su NOW. Dieci puntate per questa prima stagione che vede il ritorno di un caposaldo della serialità classica made in USA noto in Italia col titolo di Fantasilandia. Ad animare l’originale c’erano Mr. Roarke, interpretato dall’affascinante Ricardo Montalbàn, e il suo assistente Tattoo, per il cui ruolo fu scritturato l’attore francese Hervé Jean-Pierre Villechaize, legato indissolubilmente a quel personaggio. I loro smoking bianchi, il loro savoir-faire erano il biglietto da visita, e anche il leit-motiv, dei vari episodi, ciascuno incentrato sulla realizzazione di un sogno, di un desiderio, di una magia che su Fantasy Island era a prova di rimborso. In un’epoca in cui i cartoni animati amavano le maghe capaci di risolvere tutto con un colpo di bacchetta magica, una versione seriale di un mago dell’amore – per lo più – ci stava bene.

Quarant’anni – e più – dopo il format non cambia moltissimo: in ogni puntata si racconta la vacanza da sogno – è il caso di dirlo – di uno o più ospiti che arrivano su Fantasy Island accolti da Elena Roarke (Roselyn Sánchez), ovviamente discendente dello storico Mr. Roarke da cui ha ‘ereditato’ la missione, dalla sua assistente Ruby Akuda (Kiara Barnes) e dal responsabile dei trasporti dell’isola Javier (John Gabriel Rodriguez). Al centro di tutto, però, c’è l’isola, che ne sa più di tutti, che mette ciascuno di fronte a se stessi e ai desideri che non sanno di avere. A vedere il trailer, però, la serie acquista una patinatura glamour da ‘Riviera’ che potrebbe soffocare lo spirito in fondo ‘psico-drammatico’ della narrazione, incentrandosi più sugli aspetti ‘hot & glam’ delle storie dei protagonisti. Vedremo se il trailer rispecchia davvero una nuova ‘prospettiva’ narrativa di questo reboot, annunciato ormai da tempo.

Fantasy Island, quando inizia e quando va in onda

Come detto, le 10 puntate della prima stagione debuttano su Sky Serie domenica 24 gennaio 2022 alle 21.14.

Fantasy Island, sinossi e trama

L’affascinante Elena Roarke, erede di Mr. Roake, gestisce un resort di lusso su una splendida isola tropicale, dove è possibile realizzare i propri sogni, anche i più incredibili. Ma bisogna stare molto attenti a quel che si desidera, perché potrebbe avverarsi. E l’Isola sa come fare. Con i fidati Ruby – un’ospite che ha deciso di accettare una seconda possibilità e di restare a vivere sull’isola – e Javier – pilota, meccanico e, di fatto, tuttofare del resort –, Elena accoglie una serie di ospiti che avanzano le richieste più disparate. Richieste che, non si sa bene come, vengono sempre soddisfatte. Nel bene e nel male.

La serie va in streaming e on demand su NOW Tv.