In un’epoca in cui le saghe seriali erano cosa ben lontana e non c’erano piattaforme capaci di far diventare un racconto un fenomeno, c’è stata una storia capace di diventare, anno dopo anno, un appuntamento attesissimo da numerosi telespettatori. La Storia -e le repliche- hanno fatto il resto: ed ora Fantaghirò è una tradizione natalizia consolidata, anche in questo 2022.

A trentun anni dalla messa in onda del primo capito della serie ideata da Lamberto Bava e con protagonista Alessandra Martines, è sempre Canale 5 a riproporre la saga, anche quest’anno. Sta accadendo in questi giorni ma, ahinoi, solo di notte.

Serie Tv Fantaghirò, in arrivo una nuova avventura: annunciata la serie La regina dei due Regni La rete ammiraglia Mediaset ha destinato a questa tradizione annuale una messa in onda che, di fatto, più che del sapore della tradizione ha quello dell’obbligo di dover trasmettere una miniserie. Perché mandare in onda una saga in piena notte, equivale praticamente a non mandarla in onda.

Ma quando va in onda Fantaghirò durante il Natale 2022? Facciamo un breve riassunto:

Fantaghirò (1991), trasmesso nelle notti di giovedì 22 e venerdì 23 dicembre 2022;

Fantaghirò 2 (1992), prima parte sabato 24 dicembre alle 02:30; seconda parte domenica 25 dicembre alle 02:30;

Fantaghirò 3 (1993), prima parte lunedì 26 dicembre alle 03:39; seconda parte martedì 27 dicembre alle 03:30;

Fantaghirò 4 (1994), prima parte mercoledì 28 dicembre alle 03:00; seconda parte giovedì 29 dicembre alle 03:10;

La meravigliosa storia di Fantaghirò (1995), prima parte venerdì 30 dicembre alle 03:00; seconda parte sabato 31 dicembre alle 03:00.

Mediaset, stando ai titoli comunicati, salterebbe quindi la messa in onda della quinta serie, preferendole La meravigliosa storia di Fantaghirò, che è un riassunto delle prime tre stagioni. Una programmazione che non farà contenti i fan della saga, ma non essendo più negli anni Novanta esiste un modo per godersi Fantaghirò come si deve: tramite lo streaming.

Su Mediaset Infinity è infatti disponibile tutta la saga (qui il link alla pagina ufficiale), compreso il quinto capitolo. Un box set, per usare un termine contemporaneo, che supera le logiche di palinsesto ed offre al pubblico che vuole vedere o rivedere Fantaghirò di poterlo fare anche questo Natale.

Ma Fantaghirò è destinata a rimanere una tradizione nata trent’anni fa o anche lei subirà il trattamento del reboot o del sequel? Nel febbraio 2021 era stata annunciata la lavorazione di una nuova serie, “La Regina dei due Regni”, a cura di Lotus Production -società di Leone Film Group-, scritta da White Rabbits e diretta da Nicola Abbatangelo, la cui destinazione (tv lineare, pay o streaming) non era stata resa nota. Da quell’annuncio, però, non se n’è saputo più nulla: non resta che accontentarsi delle repliche.