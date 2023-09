Max Giusti è pronto a tornare al timone di uno show di prima serata su Rai 2. Si tratta di Fake show – Diffidate delle imitazioni. Il nuovo programma, che debutterà lunedì 18 settembre, sarà presentato oggi in conferenza stampa. L’incontro con i giornalisti si terrà nello studio M2 del centro di produzione di via Mecenate a Milano a partire dalle ore 12:30.

Alla conferenza parteciperanno Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time, Fabio Di Iorio, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time, Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy, oltre che lo stesso Max Giusti e Francesca Manzini e Claudio Lauretta, che dovrebbero far parte del cast.

Il programma, intitolato inizialmente, come dimostra la cartella stampa di presentazione dei palinsesti, Veramente falso, nasce da un’idea di Max Giusti, sviluppata insieme ad alcuni autori di Endemol Shine Italy, come ha rivelato lo stesso conduttore a TV Sorrisi e Canzoni. Si tratta dunque di un format originale, del quale è già stata realizzata una puntata pilota. Le nuove puntate, quelle che andranno in onda dal prossimo lunedì su Rai 2, si registreranno invece a partire da domani.

Il programma è stato raccontato così da Max Giusti al settimanale diretto da Aldo Vitali: “Non ci sono concorrenti, non ci sono squadre, non c’è un vincitore. Verranno degli ospiti che si troveranno catapultati in alcune situazioni non vere e dovranno vivere non essendo loro stessi”.

Il programma dovrebbe prevedere la presenza di imitatori, fra i quali sicuramente Francesca Manzini e Claudio Lauretta. Non è ancora noto se i due saranno parte del cast per tutte le puntate dello show. Per ricevere questa e tutte le altre informazioni, non resta che attendere la conferenza stampa che avrà luogo fra poche ore. Qui intanto il promo trasmesso da alcune settimane dalle reti Rai per promuovere Fake show – Diffidate delle imitazioni.