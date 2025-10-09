Fabio Fognini: età, Wimbledon, patrimonio, moglie, figli e il cachet in Tv. Tutto sul concorrente di Ballando con le Stelle

Dopo l’addio al tennis e l’ultima epica sfida a Wimbledon contro Alcaraz, Fabio Fognini si è reinventato come concorrente di Ballando con le Stelle: la carriera straordinaria, l’ amore con Flavia Pennetta, tre figli e un patrimonio milionario

È stato uno dei volti più iconici del tennis italiano: Fabio Fognini è riuscito ad accendere il campo con colpi spettacolari e, allo stesso tempo, con quel temperamento che lo ha reso un personaggio di spicco. Oggi l’ex tennista è tornato sotto i riflettori, seppur senza la racchetta in mano: dopo l’annuncio del ritiro dal tennis professionistico, il campione sanremese ha deciso di accettare una nuova sfida, quella di “Ballando con le Stelle”, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Un cambio di scena sorprendente, che ha incuriosito fan e appassionati: Fognini, che per quasi due decenni ha portato alto il nome dell’Italia sui campi di tutto il mondo, si sta mettendo in gioco tra piroette, passi di samba e giudizi della severa giuria del programma. Non solo atleta, l’ex tennista è un uomo dal percorso sportivo straordinario, un marito e un padre affettuoso, e da poco anche un personaggio televisivo che sa come bucare lo schermo.

Dalla Riviera dei Fiori ai vertici del tennis mondiale

Fabio Fognini nasce a Sanremo il 24 maggio 1987, anche se cresce ad Arma di Taggia, dove inizia a muovere i primi passi nel tennis grazie al padre Fulvio, grande appassionato di sport e punto di riferimento nella sua formazione. Fin da giovanissimo mostra un talento naturale e una grinta fuori dal comune, che lo porteranno a scalare rapidamente le classifiche internazionali.

Il suo stile di gioco, raffinato e aggressivo, unito a un temperamento acceso, lo rendono presto riconoscibile. Nel corso della carriera, Fognini conquista nove titoli ATP in singolare, otto dei quali sulla sua superficie prediletta: la terra rossa. Il trionfo più memorabile arriva nel 2019, quando vince il prestigioso Masters 1000 di Monte Carlo, impresa mai riuscita a nessun italiano nell’era Open.

In doppio, insieme all’amico e collega Simone Bolelli, scrive un’altra pagina storica dello sport italiano: nel 2015 i due conquistano gli Australian Open, primo successo maschile azzurro in un torneo del Grande Slam su superficie non in terra battuta. Per oltre 800 settimane Fabio Fognini resta stabilmente nella top 100 ATP, raggiungendo il nono posto mondiale nel 2019: un traguardo che lo consacra come uno dei tennisti italiani più forti di sempre.

Il ritiro e l’ultimo applauso a Wimbledon

Dopo una carriera lunga e intensa, nel luglio 2025 Fabio Fognini decide di dire addio al tennis professionistico. Il suo ultimo incontro, emblematico e combattuto, è proprio sull’erba sacra di Wimbledon, contro il fuoriclasse spagnolo Carlos Alcaraz. In quell’occasione, Fognini sfiora l’impresa, cedendo solo al quinto set dopo oltre quattro ore di gioco, ricevendo la standing ovation del pubblico inglese.

Pochi giorni dopo, il 9 luglio, annuncia ufficialmente il ritiro: “Ciao a tutti. Dopo alcuni giorni di riflessione, ho scritto questo pensiero per voi… È arrivato quel momento che, in fondo, sapevo sarebbe arrivato, anche se una parte di me sperava non succedesse mai” – Inizia così il lungo post condiviso su Instagram che ha commosso colleghi e tifosi – La decisione non è stata semplice, ma sento che questo è il momento giusto. Il TENNIS è stato il mio universo: mi ha formato, mi ha fatto crescere, mi ha insegnato resilienza, forza e pazienza, tanto nelle vittorie quanto nelle sconfitte.[….]Si chiude un capitolo importante della mia vita. Me ne vado con il cuore pieno di gioia, orgoglioso del percorso fatto e curioso di scoprire cosa mi riserverà il futuro. Una cosa è certa: il mio legame con il tennis non finisce qui.”

Ma come spesso accade ai grandi campioni, la voglia di mettersi in gioco non lo abbandona. E così, a distanza di pochi mesi, Fabio accetta la proposta della Rai di partecipare a Ballando con le Stelle, un’avventura completamente nuova, ma perfettamente in linea con la sua personalità istrionica.

“Ciao a tutti, lo so, mi vedete ancora vestito da tennista, ma quest’anno ho deciso di scendere in pista”. Con queste parole, Fabio Fognini ha annunciato la sua partecipazione al programma, in un video diffuso sui social ufficiali del programma di Milly Carlucci. A fargli da partner nel ballo è Giada Lini, una delle maestre più amate del talent show, mentre accanto a lui, in questa edizione, ci sono altri sportivi di spicco come Filippo Magnini, ex campione di nuoto, e Massimiliano Rosolino, inviato speciale dalla “Sala delle Stelle”. Una formazione che, per la prima volta, rende il programma un vero e proprio Ballando degli sportivi.

Amore e famiglia: l’altra faccia di Fognini

Dietro il campione, c’è un uomo profondamente legato alla famiglia. Dal 2016 Fabio Fognini è sposato con Flavia Pennetta, ex numero 6 del mondo e vincitrice degli US Open 2015. La loro unione è considerata una delle storie d’amore più belle dello sport italiano, nata sui campi da tennis e cresciuta lontano dai riflettori.

Dalla loro relazione sono nati tre figli: Federico (2017), Farah (2019) e Flaminia (2021). La famiglia vive da anni a Barcellona, città dove i due si sono trasferiti per conciliare la carriera. Fognini ha più volte dichiarato che la moglie è stata la sua “ancora”, capace di aiutarlo nei momenti più difficili, sia sportivi che personali.

“FLAVIA, sei la donna, la mamma e la compagna di vita che ho sempre sognato. Sei stata, sei e sarai il mio punto di riferimento. Grazie per avermi donato una famiglia da sogno: tre splendidi nani che sono la mia ragione di vita.” Si legge nel post di Instagram. La carriera di Fabio Fognini è stata non solo ricca di successi sportivi, ma anche economicamente rilevante. Secondo stime di Sisal, l’ex tennista avrebbe accumulato guadagni per circa 15 milioni di dollari tra montepremi, sponsorizzazioni e partnership commerciali. A ciò si aggiungono collaborazioni con brand internazionali e la popolarità mediatica che ne ha fatto uno dei volti sportivi più riconoscibili del Paese. Con la partecipazione a Ballando con le Stelle, le sue entrate aumenteranno: il cachet ufficiale non è stato comunicato dalla Rai, ma secondo indiscrezioni, la cifra per i concorrenti di punta oscillerebbe intorno ai 30.000 euro per l’intera stagione.