Il mondiale di F1 per la Ferrari è iniziato con un’incredibile doppietta nel GP del Bahrain (Charles Leclerc vincitore e Carlos Sainz sul secondo gradino del podio) che ha riacceso l’interesse dei tifosi e che ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da 45 gran premi e da circa due anni e mezzo.

A distanza di una settimana dalla prima prova del mondiale, questo weekend, dal 25 al 27 marzo, si ritorna nuovamente in pista con il Gran Premio dell’Arabia Saudita che andrà in onda su Sky Sport e in streaming su NOW.

Venerdì 25 marzo, andranno in onda le prime due sessioni di prove libere, precisamente alle ore 15 e alle ore 18.

Sabato 26, sarà la volta della terza sessione di prove libere, in onda alle ore 15, e delle qualifiche che andranno in onda alle ore 18 e in differita in chiaro su Tv8 alle 21:30.

Domenica 27, ovviamente, è il giorno della gara, in onda alle ore 19 e in differita in chiaro alle ore 21:30 su Tv8, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené.

Federica Masolin condurrà gli approfondimenti del pre e del post gara, affiancata da Davide Valsecchi. Matteo Bobbi, con la sua SkySportTechRoom, Mara Sangiorgio e Roberto Chinchero completano la squadra di Sky Sport F1.

Di seguito, il calendario completo degli appuntamenti televisivi (live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW) che comprendono anche la F2.

F1 2022, GP dell’Arabia Saudita su Sky Sport

Venerdì 25 marzo

Ore 11:30: conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport

Ore 12:20: prove libere 1 F2

Ore 14:45: Paddock Live

Ore 15: prove libere 1 F1

Ore 16: Paddock Live

Ore 16:15: qualifiche F2

Ore 17:45: Paddock Live

Ore 18: prove libere 2 F1

Ore 19: Paddock Live

Ore 19:30: Paddock Live Show

Sabato 26 marzo

Ore 13:25: Sprint Race F2

Ore 14:45: Paddock Live

Ore 15: prove libere 3 F1

Ore 16: Paddock Live

Ore 16:15: conferenza stampa Team Principal

Ore 17:15: #skymotori

Ore 17:30: Paddock Live

Ore 18: qualifiche F1 – Differita su TV8 alle 21:30

Ore 19:15: Paddock Live

Ore 19:45: Paddock Live Show

Domenica 27 marzo

Ore 15:50: Formula Race F2

Ore 17:30: Paddock Live

Ore 19: Gara F1 – Differita su TV8 alle 21:30

Ore 21: Paddock Live

Ore 21:30: Paddock Live – #skymotori

Ore 23: Race Anatomy