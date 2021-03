Nella storia di Amici sono innumerevoli gli scontri consumati tra insegnante e allievo. Alcuni risolti in modo pacifico, altri travagliati e degenerati in litigate eterne anche fuori dal programma. Se vogliamo citarne uno a caso diventato cult, lo scontro tra Alessandra Celentano e Agata Reale che nel 2007 regalò puntate e puntate del serale a parlare per minuti interminabili per ‘causa’ di un collo del piede (questione mai venuta meno anche nelle edizioni successive).

Una polemica riaccesa giusto qualche mese fa, quando l’ex ballerina di Amici tornò ad attaccare la sua maestra di 14 anni fa sui social a proposito dei suoi metodi d’insegnamento. Un clamoroso ‘ritorno’ che non passò inosservato almeno al web sortendo un effetto ‘ascia da guerra’ mai sotterrata.

Perché citiamo un ex ballerina del talent show di Maria de Filippi, perché un altro ex talento della scuola, Giorgio Albanese (edizione di Amici 14), è entrato a gamba tesa per dire la sua opinione a proposito del rapporto burrascoso fra allieva e prof.

Per Giorgio è sbagliato che Rosa di Grazia debba rispondere ai continui attacchi di Alessandra Celentano poiché a suo parere da parte di Rosa ci deve essere totale rispetto per le parole della prof. La sua opinione ha provocato un’ondata di proteste da parte dei suoi followers, ma anche da chi evidentemente nell’atteggiamento di Rosa non ci vede nulla di male.

Giorgio a questo punto precisa:

Io non sono contro Rosa, ma sono schifato dal fatto che la lasciano passare liscia ad un allievoche risponde ad un insegnante, anche se l’insegnante è crudele, cattivo e tutto quello che vi pare. Vi assicuro, per esperienza personale, che ho visto di peggio e sentito dire cose molto più cattive e sono state affrontate in maniera normale. In silenzio, lavorando, senza mai rispondere.

Aggiunge:

Quando ci sono stati episodi in cui un allievo o un professionista ha risposto anche in maniera educata, ve lo assicuro, questa persona ha pagato molte volte venendo licenziato dal lavoro. La cosa che mi sta a cuore è questa, che non venga trasmesso il messaggio che un allievo può rispondere ad un insegnante.

Dunque nessun schieramento né da una parte, né dall’altra ma una semplice considerazione sulla professionalità di un ballerino anche davanti alle critiche (pure se aspre):