Evelina Sgarbi: età, lavoro e lauree, fidanzato, profilo Instagram, il rapporto con il padre Vittorio

Nata nel 2000 a Torino dalla relazione tra Vittorio Sgarbi e Barbara Arì, Evelina è cresciuta tra Torino, Milano e Biella, dove risiede tuttora. Dopo aver frequentato l’Istituto Marangoni di Milano per studi in moda e design, ha abbandonato gli studi per dedicarsi ad altre passioni, tra cui la moda e l’arte, settori nei quali si è fatta notare anche come modella. Evelina, terza figlia di Sgarbi – dopo Carlo e Alba – è la prima ad essere ufficialmente riconosciuta dal critico.

Nonostante la notorietà del cognome, Evelina mantiene un profilo riservato sui social, dove condivide contenuti legati alla moda, ai viaggi e a valori di bellezza etica e sostenibile. Ha inoltre espresso il desiderio di avviare una propria linea di cosmetici naturali e cruelty free. Nel panorama televisivo, le sue apparizioni sono limitate ma significative: ha partecipato a Non è la D’Urso e recentemente è stata ospite a Domenica In, affrontando anche il tema della salute del padre.

Il rapporto con il papà Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi, 66 anni, ha attraversato un periodo difficile, segnato da un tumore alla prostata e da una grave forma di depressione durante la primavera scorsa, che lo ha portato anche a un ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Evelina ha commentato la situazione del genitore spiegato: «Da figlia, vedere un padre che soffre e che diventa fragile è molto faticoso. Ma non voglio che qualcuno si approfitti della sua condizione».