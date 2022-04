Eva Henger coinvolta in un grave incidente stradale in Ungheria

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale in Ungheria. La notizia è stata pubblicata da Alessandro Rosica e confermata da Novella 2000 e, poco fa, da Pomeriggio Cinque.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Kaposvar, in Ungheria, paese natale della showgirl ed ex attrice hard che ha preso parte a tanti programmi televisivi in Italia come Paperissima Sprint, L’Isola dei Famosi (la figlia Mercedesz è in procinto di prendere parte all’edizione in corso del reality show di Canale 5, come anticipato da TvBlog) e in programmi Rai andati in onda negli anni 2000 come Stracult, Libero o Cocktail D’Amore.

Nell’impatto, Eva Henger e Massimiliano Caroletti hanno riportato serie ferite. L’incidente ha causato anche due vittime.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, è intervenuto poco fa a Pomeriggio Cinque per spiegare le dinamiche dell’incidente: