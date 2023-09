Dopo aver visto le partite di Milan, Lazio, Napoli e Inter valide per la prima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, oggi, giovedì 21 settembre, scendono in campo Roma e Atalanta, per la fase a gironi della UEFA Europa League, e la Fiorentina, per la fase a gironi della Conference League. Le partite saranno visibili su Sky e su DAZN.

Sky manderà in onda tutte le partite delle due manifestazioni continentali per club mentre DAZN trasmetterà tutte le partite dell’Europa League e una selezione delle partite migliori della Conference League.

Per quanto riguarda le italiane, le prime a scendere in campo oggi saranno la Roma e la Fiorentina che, alle ore 18:45, affronteranno rispettivamente i moldavi dello Sheriff Tiraspol e i belgi del Genk. Stasera, invece, sarà il turno dell’Atalanta che giocherà contro i polacchi del Rakow.

Di seguito, trovate la programmazione completa sia di Sky che di DAZN per quanto concerne questa prima giornata della fase a gironi di Europa e Conference League.

Europa League in tv: Sky

Per quanto riguarda Sky, gli studi pre e post-partita saranno condotti da Leo Di Bello, con la partecipazione di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo.

ore 18.45

Sheriff Tiraspol-Roma

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Riccardo Gentile; commento Aldo Serena

Lask-Liverpool

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Union Saint Gilloise-Tolosa (telecronaca Davide Polizzi)

Rennes-Maccabi Haifa (telecronaca Manuel Favia)

Panathinaikos-Villarreal (telecronaca Antonio Nucera)

Servette-Slavia Praga (telecronaca Matteo Marceddu)

Bayer Leverkusen-Hacken (telecronaca Giovanni Cristiano)

Qarabag-Molde (telecronaca Andrea Voria)

Sheriff Tiraspol-Roma (telecronaca Dario Massara)

Lask-Liverpool (telecronaca Alessandro Sugoni)

ore 21

Atalanta-Rakow

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani

Brighton-AEK Atene

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Gaia Brunelli; inviato Gianluigi Bagnulo

West Ham-BackaTopola

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Federico Botti

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Olympiacos Pireo-Friburgo (telecronaca Manuel Favia)

Ajax-Olimpyque Marsiglia (telecronaca Davide Polizzi)

Sparta Praga-Aris Limassol (telecronaca Andrea Voria)

Rangers Glasgow-Betis Siviglia (telecronaca Antonio Nucera)

Sturm Graz-Sporting Lisbona (telecronaca Giovanni Cristiano)

Atalanta-Rakow (telecronaca Daniele Barone)

Brighton-AEK Atene (telecronaca Paolo Ciarravano)

West Ham-BackaTopola (telecronaca Matteo Marceddu)

Europa League in tv: DAZN

Zona Europa, la diretta delle gare in contemporanea di Europa e Conference League, sarà moderato da Luca Farina.

21/09/2023 18:30

Zona Europa

21/09/2023 18:45

Sheriff Tiraspol-Roma

telecronaca Pierluigi Pardo

21/09/2023 18:45

LASK-Liverpool

21/09/2023 18:45

Bayer Leverkusen-Hacken

21/09/2023 18:45

Qarabag-Molde

21/09/2023 18:45

Panathinaikos-Villarreal

21/09/2023 18:45

Rennes-Maccabi Haifa

21/09/2023 18:45

Servette-Slavia Praga

21/09/2023 18:45

Union Saint Gilloise-Tolosa

21/09/2023 20:45

Zona Europa

21/09/2023 21:00

West Ham-BackaTopola

21/09/2023 21:00

Olympiakos-Friburgo

21/09/2023 21:00

Ajax-Marsiglia

21/09/2023 21:00

Brighton-AEK

21/09/2023 21:00

Atalanta-Rakow

telecronaca Stefano Borghi

21/09/2023 21:00

Sturm Graz-Sporting Lisbona

21/09/2023 21:00

Sparta Praga-Aris Limassol

21/09/2023 21:00

Rangers-Betis

Conference League in tv: Sky

Mercoledì 20 settembre

ore 16.30

Lille-Olimpia Lubiana

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Massimo Marianella

Giovedì 21 settembre

ore 18.45

Genk-Fiorentina

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Federico Zancan; commento Nando Orsi; bordocampo Vanessa Leonardi

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Legia Varsavia-Aston Villa (telecronaca Christian Giordano)

Zrinjski Mostar-AZ Alkmaar (telecronaca Christian Giordano)

Eintracht F.-Aberdeen (telecronaca Giovanni Poggi)

Ferencvaros-Cukaricki (telecronaca Giovanni Poggi)

HJK Helsinki-Paok Salonicco (telecronaca Giovanni Poggi)

Ludogorets-Spartak Trnava (telecronaca Peppe Di Giovanni)

Fenerbahce- Nordsioelland (telecronaca Peppe Di Giovanni)

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Slovan Bratislava-Klaksvik (telecronaca Fabrizio Redaelli)

Maccabi Tel Aviv-Breidablik (telecronaca Fabrizio Redaelli)

Zorya-Gent (telecronaca Cristiano Tognoli)

Viktoria Plzen-Ballkani (telecronaca Cristiano Tognoli)

Dinamo Zagabria-Astana (telecronaca Nicolò Ramella)

Bruges-Besiktas (telecronaca Nicolò Ramella)

Lugano-Bodoe Glimt (telecronaca Nicolò Ramella)

Conference League in tv: DAZN

21/09/2023 18:45

Genk-Fiorentina

telecronaca Riccardo Mancini

21/09/2023 21:00

Club Brugge-Besiktas