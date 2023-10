Europa League 2023-2024: dove vedere in diretta tv le partite di Roma e Atalanta della terza giornata della fase a gironi.

Dopo la UEFA Champions League, come di consueto, arrivano la UEFA Europa League e la UEFA Conference League. In questo articolo, ci concentriamo sull’edizione 2023-2024 dell’Europa League che, come sappiamo, vede impegnate Roma e Atalanta.

Nel pomeriggio, giocherà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini che, dopo due turni, si trova al primo posto del Gruppo D a punteggio pieno. Dopo le vittorie ottenute contro Rakow e Sporting Lisbona, i nerazzurri proveranno ad ottenere i tre punti anche in questa trasferta in Austria, in casa dello Sturm Graz.

I giallorossi allenati da José Mourinho, primi nel Gruppo G a punteggio pieno insieme allo Slavia Praga, invece, stasera affronteranno allo Stadio Olimpico proprio i cechi con i quali condividono la prima posizione in classifica. Nelle partite precedenti, la Roma ha vinto contro Sheriff Tiraspol e Servette.

Di seguito, trovate la programmazione completa di Sky e di DAZN riguardante questa terza giornata della fase a gironi di Europa League.

La partita della Roma, oltre che su Sky e DAZN, andrà in onda anche in chiaro, in prima serata, su TV8.

Dove vedere Europa League: Sky

Su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle ore 18 e alle ore 23, andranno in onda gli studi pre e post-partita condotti da Leo Di Bello, con la partecipazione di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo e Flavio Tranquillo. Su Sky Sport 24, l’appuntamento sarà anche alle ore 20, per il post degli incontri del pomeriggio e il pre di quelli della sera.

Ore 18:45

Sturm Graz-Atalanta

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

Telecronaca Davide Polizzi e Giancarlo Marocchi; Diretta Gol Dario Massara

Olympique Marsiglia-AEK Atene

Sky Sport 253 e NOW

Telecronaca Elia Faggion; Diretta Gol Daniele Barone

Olympiacos-West Ham

Sky Sport 254 e NOW

Telecronaca Matteo Marceddu; Diretta Gol Giovanni Rispoli

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Backa Topola-Friburgo (telecronaca Calogero Destro)

Sparta Praga-Glasgow Rangers (telecronaca Christian Giordano)

Aris Limassol-Betis Siviglia (telecronaca Antonio Nucera)

Molde-Hacken (telecronaca Pietro Scognamiglio)

Rakow-Sporting Lisbona (telecronaca Alessandro Sugoni)

Ore 21

Roma-Slavia Praga

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni e Aldo Serena; Diretta Gol Riccardo Gentile

Liverpool-Tolosa

Sky Sport 254 e NOW

Telecronaca Federico Botti: Diretta Gol Alessandro Sugoni

Brighton-Ajax

Sky Sport 255 e NOW

Telecronaca Filippo Benincampi; Diretta Gol Daniele Barone

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Union Saint Gilloise-Lask (telecronaca Pietro Scognamiglio)

Panathinaikos Atene-Rennes (telecronaca Calogero Destro)

Sheriff Tiraspol-Servette (telecronaca Christian Giordano)

Bayer Leverkusen-Qarabag (telecronaca Giovanni Rispoli)

Dove vedere Europa League: DAZN

Ore 18:45

Zona Europa

moderatore Farina

Sturm Graz-Atalanta

telecronaca Borghi

Rakow-Sporting Lisbona

telecronaca Santi

Olympiacos-West Ham

telecronaca Zanon

Backa Topola-Friburgo

telecronaca Del Papa

Olympique Marsiglia-AEK Atene

telecronaca Gamberini

Sparta Praga-Glasgow Rangers

telecronaca Calabresi

Aris Limassol-Betis Siviglia

telecronaca Giustiniani

Molde-Hacken

telecronaca Basile

Ore 21

Zona Europa

moderatore Iori

Roma-Slavia Praga

telecronaca Pardo

Sheriff Tiraspol-Servette

telecronaca Testoni

Brighton-Ajax

telecronaca Buscaglia

Union Saint Gilloise-Lask

telecronaca Casotti

Liverpool-Tolosa

telecronaca Mancini

Panathinaikos Atene-Rennes

telecronaca Marconi

Bayer Leverkusen-Qarabag

telecronaca Turci