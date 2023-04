Oggi, giovedì 13 aprile, dopo le due giornate di Champions, tornano Europa e Conference League, con l’andata dei quarti di finale. In ballo ci sono tre squadre italiane: Juventus e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference. Le partite saranno visibili in diretta su Dazn e Sky. Nel dettaglio ecco la programmazione odierna.

Feyenoord-Roma, con calcio di inizio alle ore 18.45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K, con telecronaca di Riccardo Gentile e commento di Lorenzo Minotti (a bordocampo Paolo Assogna). Il match dei giallorossi di Josè Mourinho, che poco meno di un anno fa superarono proprio gli olandesi nella finale di Conference, sarà proposto live anche su Dazn con le voci di Stefano Borghi e di Simone Tiribocchi (a bordocampo Tommaso Turci).

Alle 21, sempre per l’Europa League, in campo Juventus-Sporting Lisbona, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW Sky Sport 4K e in chiaro su TV8, con il racconto di Federico Zancan e di Aldo Serena (a bordocampo Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti). La partita sarà anche su Dazn con Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni (Orazio Accomando a bordocampo).

Alla stessa ora, per la Conference League, è prevista Lech Poznan-Fiorentina con diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e NOW con telecronaca di Massimo Marianella (a bordocampo Vanessa Leonardi). Anche questa sfida, con protagonisti i viola allenati da Vincenzo Italiano, sarà proposta su Dazn con Dario Mastroianni e Manuel Pasqual.

Su Sky gli studi pre e post partita saranno condotti da Leo Di Bello, affiancato da Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi.

Le gare di ritorno di Juve, Roma e Fiorentina in Europa e Conference League si disputeranno giovedì prossimo, 20 aprile.