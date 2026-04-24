Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, i numeri vincenti di stasera 24 aprile 2026
Diretta estrazioni Lotto e SuperEnalotto di stasera, venerdì 24 aprile 2026: caccia al jackpot record da 154,3 milioni di euro. I numeri vincenti in tempo reale mentre inizia la serata TV.
Stasera, venerdì 24 aprile 2026, la tensione è palpabile: il SuperEnalotto mette sul piatto un tesoro che farebbe impallidire qualsiasi cachet televisivo, un jackpot da 154,3 milioni di euro.
Mentre le ammiraglie Rai e Mediaset si sfidano a colpi di share e i talk show scaldano i motori, migliaia di spettatori stringono tra le mani quella ricevuta che potrebbe valere un sogno.
Dopo un ultimo concorso rimasto orfano di “6” e “5+1“, la caccia alla sestina milionaria riparte proprio ora, nel cuore della serata.
Lotto, i numeri vincenti della serata
Bari: 15 88 36 90 37
Cagliari: 49 22 46 28 86
Firenze: 7 85 15 84 55
Genova: 89 69 88 41 81
Milano: 71 43 45 25 3
Napoli: 83 72 60 16 21
Palermo: 75 78 68 80 76
Roma: 13 25 67 83 78
Torino: 30 39 63 72 81
Venezia: 13 55 71 89 5
Nazionale: 42 70 22 48 41
Numeri del Superenalotto
Continua a resistere l’inafferrabile sestina del SuperEnalotto. Dopo il nulla di fatto dell’ultimo concorso, la posta in gioco per stasera, venerdì 24 aprile, è lievitata fino all’astronomica cifra di 154,3 milioni di euro
Numeri SuperEnalotto di oggi: 33 37 6 68 82 13
Jolly: 56
SuperStar: 20
La combinazione vincente di 10eLotto
Non c’è Lotto senza 10eLotto. La combinazione vincente di stasera nasce direttamente dalle urne delle dieci ruote (con l’esclusione della Nazionale): per comporre la ventina d’oro vengono infatti selezionati i primi due numeri estratti di ogni ruota. Ecco la combinazione completa di oggi.
Combinazione 10eLotto: 7 13 15 22 25 30 36 39 43 49 55 69 71 72 75 78 83 85 88 89
Numero Oro: 15
Numeri Doppio Oro: 15 88
La pubblicazione dei numeri vincenti su questa testata ha scopo puramente informativo. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione, omissioni o ritardi nella comunicazione.
Invitiamo i lettori a procedere con la verifica ufficiale delle proprie giocate esclusivamente attraverso i canali istituzionali e i siti di riferimento.