Sono niente meno che un’altra delle tante coppie di Home & Garden TV che tanto amiamo seguire ogni giorno, ma da poco debuttati anche in Italia con un show tutto loro, Erin e Ben Napier non si aspettavano assolutamente di riscuotere così tanto successo. Ormai arrivati negli States alla stagione numero 3 del loro programma, Home Town (questo il titolo originale), Erin e Ben Napier sono approdati qui da noi con C’era una volta casa.

Esattamente, chi sono e come sono finiti a condurre un docu-reality per la tv? La prima tra le tante particolarità che caratterizza la loro storia è certamente questa: sarebbero stati contattati dai produttori di HGTV tramite Instagram. Sì, perché come raccontato al magazine a stelle e strisce House Beautiful, sarebbe proprio attraverso il più famoso Social Network che i produttori del programma avrebbero cercato di convincerli a condurre anche per la tv.

La produttrice Lindsey Weidhorn, tra le autrici dello show, sarebbe una grande fan della Natura e per questo tramite Instagram avrebbe iniziato a seguire l’hashtag #ILiveInLaurel. Così facendo, sarebbe incappata nel profilo di Erin, che utilizza proprio il medesimo hashtag per rendere quasi tutte le sue foto più popolari. Ed ecco che l’occasione giusta al momento giusto è capitata anche a loro. Lindsey Weidhorn non ci ha pensato due volte e li ha immediatamente contattati per avere un colloquio con loro.

La prima reazione di Erin, racconta, è stata strana: “Non accadrà mai niente di buono”. La coppia infatti credeva che quel messaggio fosse uno specchio per le allodole, e inizialmente non gli ha proprio dato peso:

“Non avevamo mai pensato che fosse possibile. Possibile che qualcuno che lavora in tv ti contatti tramite Instagram intendo. E che venga poi a scegliere proprio noi di Laurel, Mississipi?”.

Ora però sappiamo che anche quel primo colloquio conoscitivo sia andato a buon fine. Erin e Ben Napier hanno già sfornato la loro terza stagione (in Italia non ancora trasmessa) e starebbero ormai lavorando ad una quarta stagione. Il loro show C’era una volta casa è riuscito a conquistare il pubblico perché diverso da tutti gli altri.